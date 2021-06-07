Прямой эфир

Движение на участке улицы Янки Купалы полностью закрыто в связи с ремонтом. Когда закончат работы?

07 июня 2021 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Большой дорожный ремонт в центре столицы. Закрыто движение на улице Янки Купалы на участке от моста через Свислочь до Максима Богдановича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение на участке улицы Янки Купалы полностью закрыто в связи с ремонтом. Когда закончат работы?-1

На этом отрезке рабочие расширят проезжую часть, чтобы повысить пропускную способность. Заменят и тротуарную плитку.

Изначально планировалось, что во время работ для движения будет доступно по одной полосе в каждом направлении. Однако, чтобы ускорить темпы и завершить ремонт в кратчайшие сроки, дорожные службы приняли решение полностью закрыть движение на участке.

Движение на участке улицы Янки Купалы полностью закрыто в связи с ремонтом. Когда закончат работы?-4

Работы завершат до конца июня.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Студентка из Китая после вакцинации: я ничего не боялась, чувствую себя хорошо
07 июня 2021 12:22

Студентка из Китая после вакцинации: я ничего не боялась, чувствую себя хорошо

Можно узнать всё о подводном мире и историю уникальных личностей-адмиралов. Показываем необычный мобильный музей на колёсах
07 июня 2021 11:21

Можно узнать всё о подводном мире и историю уникальных личностей-адмиралов. Показываем необычный мобильный музей на колёсах

Александр Лукашенко о развитии «Великого камня»: здесь должен быть наш интерес. Что мы получим дополнительно?
07 июня 2021 10:48

Александр Лукашенко о развитии «Великого камня»: здесь должен быть наш интерес. Что мы получим дополнительно?