Движение на участке улицы Янки Купалы полностью закрыто в связи с ремонтом. Когда закончат работы?

Новости Беларуси. Большой дорожный ремонт в центре столицы. Закрыто движение на улице Янки Купалы на участке от моста через Свислочь до Максима Богдановича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На этом отрезке рабочие расширят проезжую часть, чтобы повысить пропускную способность. Заменят и тротуарную плитку.

Изначально планировалось, что во время работ для движения будет доступно по одной полосе в каждом направлении. Однако, чтобы ускорить темпы и завершить ремонт в кратчайшие сроки, дорожные службы приняли решение полностью закрыть движение на участке.