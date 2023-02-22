Масленицы нет в православном календаре, но она связана с Великим постом. Узнали все нюансы у церковного историка

Незадолго до Масленицы встретились в программе «Прикосновение к свету» с иереем Алексием Хатеевым, церковным историком. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Масленица – шумный, любимый многими народный праздник. Он предшествует началу Великого поста. Как связаны эти события друг с другом в календаре? Как Масленичная неделя связана с Великим постом?

Иерей Алексий Хатеев, церковный историк:

Я бы внес поправочку, что в церковном календаре нет праздника Масленицы. Когда мы говорим, что людям нравится праздник, то речь идет о ряде традиций. Поэтому если говорить о церковном понимании, то Масленица охватывает последнюю приготовительную неделю к Великому посту и связана с тем, что раз приближается такое строгое воздержание, то делается некоторое послабление в отношении приема пищи. Отказываемся от мяса, мясной пищи уже в мясопустное воскресенье. Затем идет так называемая сырная неделя. Во время сырной недели (сырной седмицы по-церковному) можно вкушать молочные продукты, сыр, яйца. От сыра и название – сырная. Какое таинство самое главное в церкви? Спросили у священника – читайте здесь. Олег Лепешенков:

Если мы говорим о том, как были восприняты, осмыслены народные традиции уже христианством, давайте поговорим о том, как относиться к этим традициям сейчас, чтобы получить от них духовную пользу, в том числе при подготовке к Великому посту. Как относиться к традициям Масленицы, чтобы получить духовную пользу?

Иерей Алексий Хатеев:

Духовная польза ведь связана с церковной службой. Именно храм – это школа для нас. И то, что звучит в храме, здесь и все уроки, все наставления. Поскольку духовным импульсом, который еще продолжает действовать и на седмицу сыропустную, являются Евангельские чтения из Матфея о суде, о том, что нужно быть милосердными, что именно это является самым главным показателем, мерилом человеческой жизни. Поэтому тоже можно назвать ее традицией времени Масленицы. Это раздача милостыни, посещение людей, которые нуждаются, больных людей. Это как раз было бы по-христиански, нравственно. Но нам известна и бытовая сторона. Приготовление блинов, угощение взаимное. Когда мы говорим о Масленице в историческом разрезе, то мы должны понимать, что это Масленица уже в христианском виде, воцерковленная в какой-то мере. Олег Лепешенков:

Уже служащая тем целям, к которым христианство призывает человека.

Иерей Алексий Хатеев:

Да, отдельно мы ее себе трудно можем представить. И то, нужно отметить, что помимо правильного, сдержанного и нейтрального проведения Масленицы, с точки зрения церковного учения, есть обычаи, которые совершенно несовместимы с церковностью. Например, кулачные бои, которые были распространены на Масленицу, или сам финал Масленицы, когда в Прощеное воскресенье люди позволяли себе многое, что на следующий день приходилось сильно раскаиваться. И здесь тоже хочется обозначить, что одно дело – Масленица, которая проходит в сельской местности, более привязана к своим народным корням. А другое – в городской жизни. Олег Лепешенков:

А сохранили ли мы те традиции, которые стоило сохранить?

Иерей Алексий Хатеев:

Сейчас мы видим желание, интерес к восстановлению традиций. Конечно, хотелось бы, чтобы в переосмысление традиций выбирали то, что может быть главным. Во всяком случае, отделяли главное от второстепенного. Если раньше скакание через огонь, сжигание чучела – больше игровой момент, то насколько сейчас такие действия оправданы? Есть ли смысл так вести себя? Раньше, может быть, люди какую-то удаль, энергию свою выпускали. В любом случае нужно помнить, что Масленица как прикладной, вводный период готовит человека к воздержанию. Где-то нужно уметь остановиться. Олег Лепешенков:

Что еще вы посоветуете помнить в преддверии и в течение всего времени Великого поста? Как подготовиться к Великому посту?

Иерей Алексий Хатеев:

Когда человек отправляется в дорогу, он, безусловно, должен всегда видеть цель, к которой он идет. Сам по себе пост тоже не является целью. Пост – это только средство. Если человек не будет понимать, к чему он готовится постом, что значит для него Пасха, что для него значит «Христос Воскресе», смысл поста тоже будет теряться. Люди должны помнить о своих грехах. Не для того, чтобы превратиться в закомплексованных или находиться в состоянии стресса, но для того, чтобы помнить, что человеку нужен Бог и что он сам по себе со своими грехами справиться не может. Отсюда рождается просьба, человек хочет помолиться. Эта потребность во время Великого поста важна. Олег Лепешенков:

А с каким Евангельским чтением связана Масленичная неделя? Иерей Алексий Хатеев:

Если говорить о неделе, Масленица начинается с понедельника, но перед этим воскресенье – чтение о Страшном суде. Некий духовный импульс связан с этим чтением из Евангелия от Матфея. Заканчивается Масленица уже неделей об Адамовом изгнании. Тут будет другой мотив. Итог, к чему должна быть подведена Масленица, – это прощение, как раз Евангельское чтение в последнюю неделю перед постом – это чтение о том, чтобы простить друг друга.