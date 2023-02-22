Развитие сельского хозяйства обсудили в Брестском районе

Новости Беларуси. Пока Европа пытается справиться с последствиями своих же санкций, Беларусь, которая сделала ставку на сельское хозяйство, почти в полном объеме обеспечивает продовольственную безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги за минувший год, а также пути развития отрасли обсудили в Брестском районе. В фокусе – содержание животных и сохранность крупного рогатого скота. Развитие животноводства имеет важное значение в обеспечении населения доступной и качественной продукцией. Особое внимание уделяется выращиванию молодняка и реконструкции фермерских хозяйств. Поскольку залог успеха в непрерывном совершенствовании процесса, белорусы изучают и перенимают знания зарубежных коллег. Сегодня поделиться опытом приехали эксперты из Турции, Италии и Нидерландов. Это владельцы крупных кампаний, профессора и ветеринары.

Оливье Десрю, технолог по кормлению и болезням крупного рогатого скота (Италия): Я представляю итальянскую компанию Silva team. Данная компания производит танины и является лидером их производства в Европе. Танины помогают животным прежде всего и заботятся о пищеварительной системе животного. Они, безусловно, улучшают пищеварительную систему, способствуют контролю определенных патогенов и используются в том числе для заботы и создания правильной микробиоты кишечника.

Татьяна Попова, директор ООО «Мясные инновационные технологии»:

Я выступаю за оздоровление и повышение продуктивности сельского хозяйства. Данное мероприятие организовано для обмена опытом между специалистами разных стран. Я уверена, что оно даст результат и поможет в дальнейшем развитии нашей сельскохозяйственной отрасли.

Наращивание выпуска и реализация продукции животноводства – приоритетная задача в сложившихся рыночных условиях. Для этого в нашей стране созданы все необходимые условия.