Обстановка на границе. Поляки продолжают испытывать терпение водителей

Новости Беларуси. Поляки продолжают испытывать на прочность терпение грузоперевозчиков. Для въезда фур в ЕС через сопредельную страну остался всего один погранпереход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация и так критическая, а польские контрольные службы подливают масла в огонь, оформляя в день в лучшем случае половину автомобилей от нормы. За сутки очередь перед пунктом пропуска «Кукурыки» увеличилась вдвое – в режиме ожидания более 500 большегрузов. Ситуация с легковушками аналогичная. В «Тересполе» и литовских «Мядининкае», «Райгардасе» пограничники также не выполняют существующие договоренности. Лишь 57 % машин от нормы смогли продолжить путь в Европу.