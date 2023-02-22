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Обстановка на границе. Поляки продолжают испытывать терпение водителей

22 февраля 2023 10:34
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Новости Беларуси. Поляки продолжают испытывать на прочность терпение грузоперевозчиков. Для въезда фур в ЕС через сопредельную страну остался всего один погранпереход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстановка на границе. Поляки продолжают испытывать терпение водителей-1

Ситуация и так критическая, а польские контрольные службы подливают масла в огонь, оформляя в день в лучшем случае половину автомобилей от нормы. За сутки очередь перед пунктом пропуска «Кукурыки» увеличилась вдвое – в режиме ожидания более 500 большегрузов. Ситуация с легковушками аналогичная. В «Тересполе» и литовских «Мядининкае», «Райгардасе» пограничники также не выполняют существующие договоренности. Лишь 57 % машин от нормы смогли продолжить путь в Европу.

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# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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