Прокуратура продолжает наблюдать за ситуацией в торговле

Новости Беларуси. В Беларуси коррупция рассматривается как одна из угроз национальной безопасности. В 2022 году генпрокуратура не наблюдала роста преступлений, связанных с подкупом. Тем не менее законодательство в этой сфере регулярно совершенствуется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 февраля с подробным докладом в Палате представителей выступил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед. В стране уже создан комплексный план по борьбе с преступностью, в том числе коррупцией, на ближайшие 2 года. Также прокуратура продолжает наблюдать за ситуацией в агропромышленном секторе и торговой сфере, которые, согласно прошлогодней статистике, являются наиболее уязвимыми. Несмотря на особое внимание, которое сегодня уделяют ценовой политике, махинации с закупками по завышенной стоимости остаются распространенным явлением. Парламентарии тесно сотрудничают с Генеральной прокуратурой по самому широкому кругу вопросов. Важным направлением остается работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если говорить о каких-то стратегических вещах, то это, конечно, проблема геноцида белорусского народа, как продвигается это дело, это вопросы, связанные с нацизмом и его популяризацией, криптонацистская идеология. И, безусловно, это вопросы, которые неотрывно, говоря об этих двух блоках, связаны с экстремизмом, с проявлением экстремизма и терроризма в том числе в белорусском социуме после 2020 года. Эти три блока вопросов.