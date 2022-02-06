«Машинально сказал: зябь не подняли!» Караев о работе помощником Лукашенко по Гродненской области

Юлия Артюх, СТВ: Вы оставили воинскую службу и переехали уже в другом назначении: инспектор по Гродненской области, помощник Президента. Переехали в Гродно. Что в этот момент было? Какие ощущения? Все-таки такой путь прошли: от солдата до генерал-лейтенанта. Так сложилось, что вы понадобились на другой службе.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Госслужба – это служба. Такая же, как и военная. И то, что я в гражданском костюме, сам характер службы, в принципе, не поменяло. Характер службы – это не только форма, погоны, звезды, оружие, берцы. Это постоянная готовность, ненормированный рабочий день, четкое выполнение своих обязанностей, дисциплина, инициатива там, где надо. И самое главное – ответственность. То есть ты не можешь подумать, что не знаю, кто это сделает. Это сделает кто-то другой, за это отвечаю не я, это должен сделать кто-то, а не я. Вот что основное в воинской службе – ответственность. Про то, что я ее оставил, скажу так: много я провожал за свою службу кого-то на пенсию, кто-то с большим облегчением на нее уходил, кто-то – с грустью, кто-то – спокойно, кто-то чуть ли не с истерикой. У каждого это по-разному. Я понимаю тех военных, тех офицеров, кому тяжело оставлять службу. Мне тяжело. Для меня это трудно. Я в это врос, привык, ничего другого не мыслил себе. Думал так: я на службе вечен.

Конечно, взрослые люди, государственные, понимаем, что ты должен быть там, где ты нужнее. Где видит твой командир. Мой главнокомандующий решил, что я нужнее здесь. Я всегда говорю так: я солдат, отвечаю «есть», поворачиваюсь через левое плечо, отрываю руку от головного убора и иду выполнять. И это даже не обсуждается. Конечно, непривычно заниматься кругом проблем, связанных с экономикой или с сельским хозяйством, прием граждан или все, что связано с людьми. Или вопросы общественно-политической ситуации, или взаимодействие силовых структур. Это настолько просто, привычно и легко, что это не вызывает какого-то отторжения, это мое. А вот недавно будучи в отпуске в России по обстоятельствам семейного типа, мы с моим родственником едем, передвигаемся на машине, я, посмотрев на поля, машинально сказал: «Зябь не подняли!» Он говорит: «Что?» А он такой же, как я, служил, он был начальником милиции Владикавказа. Он посмотрел на меня долгим взглядом, оторвавшись от дороги, и говорит: «Что с тобой сделали, милиционер?» Я говорю, что пришлось осваивать новые знания, теперь, говорю, я немного ориентируюсь и в этом.