«Моя жена – идеальная жена военного». Ему было 22 года, когда он попал на службу в пылающий Карабах. История Юрия Караева

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области.

О службе в горячей точке Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Я был отправлен служить в 3214 в Минск, тогда в 1988 году я был переведен в 3214. Она еще стояла на Грушевке, где сейчас Департамент охраны. Буквально так попало, что через месяц начались командировки в горячие точки. Это был февраль 1988 года, когда вспыхнула первая знаменитая на всю страну и весь мир горячая точка – город Сумгаит. Это город нефтяников под Баку, там впервые начался межнациональный конфликт между армянским и азербайджанским населением, который послужил триггером для всей последующей и неутихающей поныне нагорно-карабахской войны. Назовем ее так. Этот вечный спор между двумя государствами за Нагорный Карабах, за древний Арцах. Они его называют каждый по-своему. Послужил первым триггером, видимо, для процессов, которые потом уже послужили для распада СССР. Эти межнациональные конфликты внутренние войска всего СССР прошли тогда «замесы» Закавказья. Не меня отправили, а весь полк, вся 3214, наряду с остальными были там. Служба так пошла, что там надо было находиться постоянно, разделять враждующие стороны, сопровождать колонны с беженцами, сопровождать колонны хотя бы с продовольствием, с газом, стоять на блокпостах, гарнизонами в населенных пунктах. Больно было видеть, как многолетние связи, в том числе родственные, разрывают отношения людей. Я не хочу сейчас в нашей передаче вдаваться в политику, в истоки. Я просто рассказываю о своей службе, что пришлось на это все посмотреть, на людскую боль, горе. Да, видеть своими глазами, участвовать, приобретать опыт, командовать подразделением. В одном из перерывов, подразделение находится, а офицеров по принципу ротации меняют, 50 % там, 50 % на зимних квартирах, где располагается сама часть, вот в таких перерывах с будущей супругой и познакомился. Живем с ней 31 год уже душа в душу. Юлия Артюх, СТВ:

Здорово. Но возвращаясь к Нагорному Карабаху, 22 года вам было? Юрий Караев:

Мне было 22 года, провел я там чистых 22 месяца. С 1988 по 1991 год. До тех пор, пока уже внутренние войска СССР ушли оттуда.

Юлия Артюх:

Это немало. Товарищей приходилось терять? Юрий Караев:

Слава Богу, моих сослуживцев – ни одного. О знакомстве с женой Юлия Артюх:

Вы говорите, что в этот промежуток, когда вы были в Нагорном Карабахе, познакомились с супругой. До отъезда туда или как? Юрий Караев:

Между. Юлия Артюх:

Расскажите. Помните знакомство? Юрий Караев:

Конечно, помню. Это было в ресторане. Компания девушек и компания моих друзей поговорили, познакомились, потанцевали. Стали потом встречаться, узнавать друг друга поближе. Вот так после года знакомства приняли решение, что будем жить вместе. Юлия Артюх:

Вы сделали предложение?

Юрий Караев:

Да. Или она мне. Не помню. Нет, конечно же, я. Юлия Артюх:

Как это было? Вы романтик? Юрий Караев:

Когда-то романтик, когда-то циник. Близнецы же люди разные. Ритуалов с букетиками и колечками не было, было в более спокойной и деловой обстановке. Юлия Артюх:

И она сразу согласилась?

Юрий Караев:

Не ломалась. Юлия Артюх:

То есть для нее развитие ситуации было ожидаемо. Юрий Караев:

Предсказуемым. Так получилось, что в ЗАГС подали заявление, а на свадьбу просто пришлось просить командиров, чтобы отпускали. И один из моих командиров говорит: «Три дня тебе хватит, нечего там больше делать». И я на него не в обиде, не в злобе, значит такая обстановка, мы на службе. А ей уже бабушка говорила, что он к тебе не приедет, он себе там кого-то нашел. То есть не понимала, как человек, который собрался жениться, не едет и не готовится к свадьбе, а приехал только за три дня до нее. И подготовкой к ней вплоть до того, что друзья мои занимались, которые были здесь. Один из них Виктор Борнафович Зураев, который недавно уволился с должности командира «Алмаза».

Какими качествами должна обладать жена военного? Юлия Артюх:

Да, интересно, как супруга ваша вас ждала, как она переживала. Все-таки твой мужчина находится там, где происходят боевые действия. Юрий Караев:

Она идеальная жена военного. Она спокойно это переносила, никогда не была истеричкой, не требовала перевестись в более безопасное подразделение, очень достойно себя в этом отношении вела. Спокойно она к этому относилась. Конечно, когда эти командировки прекратились, а прекратились они в первую очередь из-за распада СССР, кому-то это трагедия – распад страны, катастрофа. А для кого-то это было: о, мы больше туда никогда не поедем. Мы будем жить на тихой, спокойной территории в Республике Беларусь. Юлия Артюх:

По республике тоже пришлось поездить. Ваша жена всегда следовала за вами или оставалась и ждала? Юрий Караев:

Всегда со мной. Не всегда сразу. Допустим, дети заканчивают учебный год, конечно, пусть закончат в этом городе. А потом, когда закончили, то лето для того и нужно, чтобы перебраться, например, в Бобруйск. Или из Бобруйска в Гомель. Или уж тем более из Гомеля в Минск. Но из Гомеля в Минск, правда, сразу полетела.