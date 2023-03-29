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Марзалюк: «В Послании будет чётко выраженный блок о внешних угрозах»

29 марта 2023 14:26
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Новости Беларуси. Наша страна в ожидании важнейшего политического события года. 31 марта Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марзалюк: «В Послании будет чётко выраженный блок о внешних угрозах»-1

В ожидании Послания депутаты, эксперты, спикеры предполагают, какие темы в своем Послании поднимет глава государства. Какие судьбоносные решения примет и о чем спросит.

Марзалюк: «В Послании будет чётко выраженный блок о внешних угрозах»-4

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что с учетом той геополитической ситуации, которую мы наблюдаем, в Послании будет четко выраженный блок о внешних угрозах, о месте нашей страны в мире, о внешней политике страны и о том, как мы выстраиваем свои партнерские отношения как со своим стратегическим союзником – Россией, так и с другими странами, которые исповедуют одну и ту же идеологию, что и мы – идеологию мира и сотрудничества.

Марзалюк: «В Послании будет чётко выраженный блок о внешних угрозах»-7

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вопрос национальной безопасности, вопрос гарантированности спокойствия, мира и развития в нашей стране в соответствии с нашими решениями, Конституцией, законодательством – для нас одно из самых важных и значимых.

Марзалюк: «В Послании будет чётко выраженный блок о внешних угрозах»-10

Инна Крачек, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Конечно, волнует нас и внутренняя ситуация в стране. Это и развитие экономики, и что наше государство позиционирует себя как социальное, поэтому и социальная защищенность наших граждан, каким способом мы сможем обеспечить им необходимый уровень благосостояния, достойный уровень заработной платы, бесплатное образование, бесплатную медицину. Конечно, ответы на эти вопросы хотелось бы услышать.

Чего белорусы ждут от Послания Президента, читайте здесь.

Марзалюк: «В Послании будет чётко выраженный блок о внешних угрозах»-13

Смотрите Послание на всех национальных телеканалах, а также на сайте Президента, в эфире Белорусского радио и YouTube-каналах государственных СМИ. Начало в 11:00. Телеверсия Послания появится в эфире в 21:00.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Игорь Марзалюк # Инна Крачек # Елена Потапова # Фотофакт

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