Могилёвскую и Витебскую области завалило снегом. Есть проблемы со светом

Новости Беларуси. Сильные снегопады накрыли Могилевскую и Витебскую области. Так, на севере страны выпала декадная, а местами даже месячная норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске накануне дождь сменился мокрым снегом. За ночь в город вернулась настоящая зима. Заметает и сейчас. Улицы расчищают более 350 человек и полсотни единиц техники. На некоторых трамвайных маршрутах даже останавливалось движение. Сейчас транспорт работает в штатном режиме. Последствия непогоды устраняют и в сельской местности. В населенных пунктах сразу четырех районов наблюдалось отключение электричества. Энергетики делают все необходимое для оперативного устранения проблемы.

Сергей Посохов, заместитель главного инженера «Витебскэнерго»:

Порядка 12 бригад, 47 человек, 16 единиц техники. Иногда затрудняют погодные условия: где-то повалены деревья, где-то заносы. Трудно проехать, приходится пробиваться спецтехникой. И если дальнейших ухудшений не будет, к концу этого дня все отключения подберем и все потребители будут со светом.

Оранжевый уровень опасности сохранится и завтра, 30 марта. По северу страны погода будет далека от весенней – снег и гололедица.