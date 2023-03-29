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Должны знать правду. Гродненским школьникам рассказали, как Армия Крайова издевалась над мирным населением

29 марта 2023 14:14
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Новости Беларуси. Чтобы помнили цену мирного неба. На весенних каникулах сотрудники прокуратуры проводят экскурсии для школьников по музейным экспозициям «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны». В рамках расследования уголовного дела они создаются по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Должны знать правду. Гродненским школьникам рассказали, как Армия Крайова издевалась над мирным населением-1

Так, в Гродно выставка организована в историко-археологическом музее. Ее посетили ученики 7-й гимназии города. Дети смогли ознакомиться с документами, увидеть оригинальные фотографии и личные вещи людей, обнаруженные в местах массовых расстрелов, а главное – услышать с помощью интерактивного стола аудиопоказания свидетелей, записанные сотрудниками прокуратуры.

Должны знать правду. Гродненским школьникам рассказали, как Армия Крайова издевалась над мирным населением-4

Гимназистам рассказали ранее неизвестные факты издевательств немецких фашистов и бандитов Армии Крайовой над мирным населением Гродненской области, которые вскрылись благодаря расследованию. Озвучены и новые цифры: если раньше сожженных деревень в регионе насчитывалось чуть больше 300, то, по последним данным, список вырос до 346.

Должны знать правду. Гродненским школьникам рассказали, как Армия Крайова издевалась над мирным населением-7

Анастасия Камека, учащаяся гимназии №7 Гродно:
Я узнала много нового о геноциде, что людей просто так убивали, потому что они были не той нации.

Должны знать правду. Гродненским школьникам рассказали, как Армия Крайова издевалась над мирным населением-10

Мирослав Богдевич, учащийся гимназии №7 Гродно:
Меня больше всего впечатлил интерактивный стол. Можно нажать на кнопку и услышать свидетелей этой войны.

Должны знать правду. Гродненским школьникам рассказали, как Армия Крайова издевалась над мирным населением-13

Александр Седач, заместитель прокурора Гродно:
Молодежь должна знать правду. Важно, чтобы каждый молодой человек, школьник, студент не только посетил экспозицию, но и проникся всей душой к тем ужасам и зверствам, которые творились в годы фашистской оккупации. Ребята должны знать, что такое фашизм и нацизм и какова их реальная угроза. Они должны знать и помнить подвиг белорусского народа и цену мирного неба над головой.

По инициативе Генеральной прокуратуры в Беларуси создано 315 экспозиций, посвященных геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Их уже посетили около 2 миллионов человек, из них большинство – дети.

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# Великая Отечественная война # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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