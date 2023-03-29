Должны знать правду. Гродненским школьникам рассказали, как Армия Крайова издевалась над мирным населением

Новости Беларуси. Чтобы помнили цену мирного неба. На весенних каникулах сотрудники прокуратуры проводят экскурсии для школьников по музейным экспозициям «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны». В рамках расследования уголовного дела они создаются по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Гродно выставка организована в историко-археологическом музее. Ее посетили ученики 7-й гимназии города. Дети смогли ознакомиться с документами, увидеть оригинальные фотографии и личные вещи людей, обнаруженные в местах массовых расстрелов, а главное – услышать с помощью интерактивного стола аудиопоказания свидетелей, записанные сотрудниками прокуратуры.

Гимназистам рассказали ранее неизвестные факты издевательств немецких фашистов и бандитов Армии Крайовой над мирным населением Гродненской области, которые вскрылись благодаря расследованию. Озвучены и новые цифры: если раньше сожженных деревень в регионе насчитывалось чуть больше 300, то, по последним данным, список вырос до 346.

Анастасия Камека, учащаяся гимназии №7 Гродно: Я узнала много нового о геноциде, что людей просто так убивали, потому что они были не той нации.

Мирослав Богдевич, учащийся гимназии №7 Гродно: Меня больше всего впечатлил интерактивный стол. Можно нажать на кнопку и услышать свидетелей этой войны.

Александр Седач, заместитель прокурора Гродно:

Молодежь должна знать правду. Важно, чтобы каждый молодой человек, школьник, студент не только посетил экспозицию, но и проникся всей душой к тем ужасам и зверствам, которые творились в годы фашистской оккупации. Ребята должны знать, что такое фашизм и нацизм и какова их реальная угроза. Они должны знать и помнить подвиг белорусского народа и цену мирного неба над головой.

По инициативе Генеральной прокуратуры в Беларуси создано 315 экспозиций, посвященных геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Их уже посетили около 2 миллионов человек, из них большинство – дети.