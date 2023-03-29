Александр Турчин провёл личный приём граждан в Несвиже

Новости Беларуси. Благоустройство населенных пунктов, асфальтирование дорог, капремонт и жилищные вопросы. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Благоустройство населенных пунктов, асфальтирование дорог, капремонт и жилищные вопросы. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, со своей проблемой обратился Федор Зарипов из деревни Ужанка. Его волнует асфальтирование дороги по улице Климука. По его словам, проезжая часть в плохом состоянии. Говорит, что обращался к местным властям, но решение так и не приняли. Александр Турчин взял вопрос на контроль. Дорогу должны заасфальтировать. А житель поселка Альба Василий Мамчиц выступил с предложением облагородить родную деревню и сделать там место отдыха для юных жителей.
Василий Мамчиц, житель поселка Альба Несвижского района:
Для детей сделать, чтобы было занятие, какие-то качели поставить, песочницу для маленьких детей, окультурить, чтобы скамеечки стояли, столики. Дело в том, что это же не для себя я делаю, для поселка. Сегодня я получил одобрение, поддержали меня, завтра приступят к этим работам.
Определил губернатор и сроки: до 1 сентября работы в поселке Альба должны быть завершены. Всего на прием к председателю центрального региона обратились 13 человек.
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