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Лукашенко направил поздравления работникам культуры с профессиональным праздником

12 октября 2025 07:55
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Праздник более 42 тысяч белорусов. 12 октября поздравления принимают работники культуры. Они служат в 28 театрах страны, 155 музеях, в 23 концертных организациях, а еще цирках, библиотеках, клубных формированиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои знания, опыт, профессиональное мастерство работники культуры посвящают сохранению и развитию национальной культуры и современного искусства. Они дарят людям праздник и хорошее настроение, обеспечивают надежную связь между поколениями, влияют на нравственные устои общества и прививают любовь к Родине, ее прошлому и настоящему.

С профессиональным праздником работников культуры поздравил Александр Лукашенко. Сейчас в сфере работают тысячи отличных специалистов, энтузиастов своего дела, констатировал глава государства. Президент отметил: благодаря их плодотворной неустанной деятельности и стремлению к расширению творческих горизонтов Беларусь знают далеко за ее пределами.

# Праздничные даты # Культура Беларуси # Александр Лукашенко

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