Работники культуры отметили свой праздник балом в Национальной библиотеке Беларуси

На одной площадке танцевальные коллективы из разных областей Беларуси. Некоторые из них любительские. Свое творчество дарили артисты из Минска, Гомеля, Могилева и Бобруйска.

Сегодня перед вами образ Франциска Скорины. Если вы посмотрите на памятник, который есть, то, в общем-то, 99,9 % сходства. Поэтому мы сегодня представляем исторические наши корни. Мы хотели бы, чтобы народ Беларуси увидел красоту свою, красоту своей истории.

Для нас на пенсии это просто такая красота и отдушина, а танцевать мы любим всегда и везде: в любой обстановке, на любой природе, площадке. Особенно, когда есть красивый танцпол.

Бал не ограничился танцами. Для гостей организовали книжные выставки, литературные квизы и тематические квесты. Показали и раритетные издания. А меломанам предложили послушать виниловые пластинки.

Дмитрий Слесарчик, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:

Это стало уже традиционным, можно так сказать, хорошим творческим мероприятием, которое объединяет тебе не только любителей танца и хореографии, но также эстетически выглядеть. Оно проводится у нас два раза в год. В следующем году у нас тоже есть планы поддержать это мероприятие и провести его более масштабно.

Работники культуры каждый раз ищут новые формы организации мероприятий. Лучшие идеи масштабируют на всю страну.