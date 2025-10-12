О важных исторических уроках, религиозности белорусов и научных проектах. Большой разговор с Олегом Дьяченко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы у нас историк. Какой исторический урок должна вспомнить сейчас Республика Беларусь в этом моменте, в котором мы с вами сейчас находимся? Олег Дьяченко назвал самый важный исторический урок для белорусов

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Самый главный урок, учитывая, что недавно мы с вами отметили, весь белорусский народ отметил День народного единства, мы должны всегда помнить о том, что белорусы представляли и будут представлять единый народ, который живет не только на своей родной земле, но и за пределами в силу разных обстоятельств. Вот я, когда встречаюсь с людьми, постоянно говорю: беларусы ўсіх краін, яднайцеся! Для нас самое важное – сохранить нашу землю, сохранить суверенитет, независимость, территориальную целостность, чтобы у каждого белоруса, независимо, где он живет, все равно был дом, куда он может в любой момент возвратиться. Это самое важное. Уроки прошлого нас должны научить тому, что какие бы ни были у нас разногласия, какие бы ни были у нас политические предпочтения, мы должны помнить, что мы белорусы, что у нас есть наша земля, наш родной дом, и мы должны работать для того, чтобы этот дом был как можно крепче. Вот это самый главный урок. Александр Осенко:

Который мы должны выучить на отлично. Олег Дьяченко:

Не просто на отлично, но чтобы и дети наши выучили этот урок. «Учился на факультете, на котором учился наш Президент»

Александр Осенко:

Историк, а педагогика? Олег Дьяченко:

Это пединститут, поэтому нам давали очень хороший блок психолого-педагогических знаний. Александр Осенко:

Вы учились в институте Кулешова? Олег Дьяченко:

Да. На том факультете, на котором в свое время учился наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко. Он заканчивал в 1975 году. Александр Осенко:

И даже преподаватели, и декан у вас были те же самые люди, что у Президента. Олег Дьяченко:

Петр Фролович Дмитрачков – декан исторического факультета, который 30 лет был деканом. Первый его выпуск, кстати, был в 1975 году, когда и выпускался глава нашего государства. А тот выпуск, когда я, 1995 год. Александр Осенко:

Вы в школе проработали после выпуска из института год всего лишь? Олег Дьяченко:

Год проработал в сельской школе, потому что необходимо было поддержать моего любимого директора школы. Она попросила, говорит, Олег, давай, поработаешь годик. Я годик поработал, вел историю и обществоведение. О работе депутата в округе – с какими обращениями приходят белорусы?

Александр Осенко:

Вопрос провокационный. Как жить в квартире после дома? Олег Дьяченко:

Я уже привык везде жить. Везде, и в гостиницах. У меня округ специфический, поэтому Кличевский район, Глусский район, Осиповичский район, поэтому неделя в месяц, депутатская неделя, нахожусь в округе, конечно, живу в гостинице. Поэтому я в постоянном движении, много встреч. Я посмотрел, за полтора года 375 встреч провели. Александр Осенко:

Но вы еще работали и в Совете Республики, вы были еще и сенатором. Олег Дьяченко:

Да, но это без отрыва от производства, как у нас принято. Александр Осенко:

Но в любом случае, это работа выборная. И работа с людьми. Люди верят депутатам?

Олег Дьяченко:

Мне, надеюсь, верят. Встречи у нас проходят где-то час-полтора. Александр Осенко:

Много человек приходит? Олег Дьяченко:

Мы сейчас говорим о встречах трудовых коллективов, с населением по месту жительства. А если брать приемы, было 85 приемов, 126 обращений, по ряду обращений приняли положительные решения, потому что они были обоснованы, помогли людям. В Кличевском районе обратился один гражданин. Нарушены были его трудовые права. Был уволен с нарушением действующего законодательства. Восстановили. С разными вопросами приходят. В основном 40 %, даже чуть-чуть больше, это вопросы работы ЖКХ. «Общество у нас очень религиозное, у нас люди верят» Олег Дьяченко:

Вопрос веры – это очень сложный вопрос. Александр Осенко:

Почему? Вы же с людьми общаетесь. Столько организаций у нас зарегистрировано.

Олег Дьяченко:

Это которые зарегистрированы, а еще есть, которые и не зарегистрированы. Александр Осенко:

Вы имеете в виду секты какие-то? Олег Дьяченко:

Скажем так, религиозная группа, которая не регистрирует свои уставы по определенным причинам. И такие есть у нас. Поэтому здесь вопрос веры, я бы так сказал, вопрос религиозности общества. А общество у нас очень религиозное. Несмотря на то, что посещение культовых зданий – это примерно 5-10 %. В будний день, если посмотреть храм, неважно какой конфессиональной принадлежности, там немного людей. В основном в праздники. Но мы говорим о внеинституциональной религиозности. Здесь, конечно, она большая. То, что вы считаете суеверие, люди верят. Пережитки первобытных форм религии очень широко распространены у белорусов. Поэтому мы говорим, что у нас общество традиционное. У нас люди верят. Верят в заговоры, верят в сглазы, верят в порчу. Молодежь другая? Олег Дьяченко раскрыл секрет, как с ними работать Александр Осенко:

Знаете, бытует такое мнение, что молодежь другая, они нас плохо слышат и прочее. Каким образом вы их мотивировали на определенные поступки? Олег Дьяченко:

С молодежью необходимо взаимодействовать на равных. Это банальная истина. Но, тем не менее, никогда не нужно забывать, что ты сам был молодым. Всегда ощущать, ставить себя в положение такого же молодого человека, потому что, по большому счету, молодежь не меняется. Она остается прежней. Это известная тема отцов и детей. Главный секрет – видеть процессы глазами молодых. Александр Осенко:

А как это вам удается?

Олег Дьяченко:

Удается. Войти в сознание молодого человека и, присутствуя даже на встрече со мной, смотреть на себя со стороны. У молодежи есть набор определенных запросов, и мы, взрослые, должны грамотно ответить на эти запросы. Александр Осенко:

А в чем мотивация молодых людей? Олег Дьяченко:

Тоже достичь успеха. А у зуммеров успех в информационном пространстве в том числе, поэтому так взаимодействовать с ними. Александр Осенко:

Как вы даете им реализоваться? Олег Дьяченко:

Им нужен образец. Я предлагаю себя в том числе в качестве образца, когда рассказываю о том, какой жизненный путь прошел. А дальше каждый для себя решает. Причем пример простой, жизненный. Потому что в жизни за мной никто не стоял. Все, чего я добился, я добился упорным трудом. Поэтому я изначально объясняю и учащимся, с которыми встречаюсь, и студентам, старшеклассникам, что единственный путь к успеху – это труд. Над каким научным проектом сейчас работает Олег Дьяченко? Александр Осенко:

Есть рукопись, которая лежит на столе?