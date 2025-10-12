О важных исторических уроках, религиозности белорусов и научных проектах. Большой разговор с Олегом Дьяченко
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы у нас историк. Какой исторический урок должна вспомнить сейчас Республика Беларусь в этом моменте, в котором мы с вами сейчас находимся?
Олег Дьяченко назвал самый важный исторический урок для белорусов
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Самый главный урок, учитывая, что недавно мы с вами отметили, весь белорусский народ отметил День народного единства, мы должны всегда помнить о том, что белорусы представляли и будут представлять единый народ, который живет не только на своей родной земле, но и за пределами в силу разных обстоятельств. Вот я, когда встречаюсь с людьми, постоянно говорю: беларусы ўсіх краін, яднайцеся!
Для нас самое важное – сохранить нашу землю, сохранить суверенитет, независимость, территориальную целостность, чтобы у каждого белоруса, независимо, где он живет, все равно был дом, куда он может в любой момент возвратиться. Это самое важное. Уроки прошлого нас должны научить тому, что какие бы ни были у нас разногласия, какие бы ни были у нас политические предпочтения, мы должны помнить, что мы белорусы, что у нас есть наша земля, наш родной дом, и мы должны работать для того, чтобы этот дом был как можно крепче. Вот это самый главный урок.
Александр Осенко:
Который мы должны выучить на отлично.
Олег Дьяченко:
Не просто на отлично, но чтобы и дети наши выучили этот урок.
«Учился на факультете, на котором учился наш Президент»
Александр Осенко:
Историк, а педагогика?
Олег Дьяченко:
Это пединститут, поэтому нам давали очень хороший блок психолого-педагогических знаний.
Александр Осенко:
Вы учились в институте Кулешова?
Олег Дьяченко:
Да. На том факультете, на котором в свое время учился наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко. Он заканчивал в 1975 году.
Александр Осенко:
И даже преподаватели, и декан у вас были те же самые люди, что у Президента.
Олег Дьяченко:
Петр Фролович Дмитрачков – декан исторического факультета, который 30 лет был деканом. Первый его выпуск, кстати, был в 1975 году, когда и выпускался глава нашего государства. А тот выпуск, когда я, 1995 год.
Александр Осенко:
Вы в школе проработали после выпуска из института год всего лишь?
Олег Дьяченко:
Год проработал в сельской школе, потому что необходимо было поддержать моего любимого директора школы. Она попросила, говорит, Олег, давай, поработаешь годик. Я годик поработал, вел историю и обществоведение.
О работе депутата в округе – с какими обращениями приходят белорусы?
Александр Осенко:
Вопрос провокационный. Как жить в квартире после дома?
Олег Дьяченко:
Я уже привык везде жить. Везде, и в гостиницах. У меня округ специфический, поэтому Кличевский район, Глусский район, Осиповичский район, поэтому неделя в месяц, депутатская неделя, нахожусь в округе, конечно, живу в гостинице. Поэтому я в постоянном движении, много встреч. Я посмотрел, за полтора года 375 встреч провели.
Александр Осенко:
Но вы еще работали и в Совете Республики, вы были еще и сенатором.
Олег Дьяченко:
Да, но это без отрыва от производства, как у нас принято.
Александр Осенко:
Но в любом случае, это работа выборная. И работа с людьми. Люди верят депутатам?
Олег Дьяченко:
Мне, надеюсь, верят. Встречи у нас проходят где-то час-полтора.
Александр Осенко:
Много человек приходит?
Олег Дьяченко:
Мы сейчас говорим о встречах трудовых коллективов, с населением по месту жительства. А если брать приемы, было 85 приемов, 126 обращений, по ряду обращений приняли положительные решения, потому что они были обоснованы, помогли людям. В Кличевском районе обратился один гражданин. Нарушены были его трудовые права. Был уволен с нарушением действующего законодательства. Восстановили. С разными вопросами приходят. В основном 40 %, даже чуть-чуть больше, это вопросы работы ЖКХ.
«Общество у нас очень религиозное, у нас люди верят»
Олег Дьяченко:
Вопрос веры – это очень сложный вопрос.
Александр Осенко:
Почему? Вы же с людьми общаетесь. Столько организаций у нас зарегистрировано.
Олег Дьяченко:
Это которые зарегистрированы, а еще есть, которые и не зарегистрированы.
Александр Осенко:
Вы имеете в виду секты какие-то?
Олег Дьяченко:
Скажем так, религиозная группа, которая не регистрирует свои уставы по определенным причинам. И такие есть у нас. Поэтому здесь вопрос веры, я бы так сказал, вопрос религиозности общества. А общество у нас очень религиозное. Несмотря на то, что посещение культовых зданий – это примерно 5-10 %.
В будний день, если посмотреть храм, неважно какой конфессиональной принадлежности, там немного людей. В основном в праздники. Но мы говорим о внеинституциональной религиозности. Здесь, конечно, она большая. То, что вы считаете суеверие, люди верят. Пережитки первобытных форм религии очень широко распространены у белорусов. Поэтому мы говорим, что у нас общество традиционное. У нас люди верят. Верят в заговоры, верят в сглазы, верят в порчу.
Молодежь другая? Олег Дьяченко раскрыл секрет, как с ними работать
Александр Осенко:
Знаете, бытует такое мнение, что молодежь другая, они нас плохо слышат и прочее. Каким образом вы их мотивировали на определенные поступки?
Олег Дьяченко:
С молодежью необходимо взаимодействовать на равных. Это банальная истина. Но, тем не менее, никогда не нужно забывать, что ты сам был молодым. Всегда ощущать, ставить себя в положение такого же молодого человека, потому что, по большому счету, молодежь не меняется. Она остается прежней. Это известная тема отцов и детей. Главный секрет – видеть процессы глазами молодых.
Александр Осенко:
А как это вам удается?
Олег Дьяченко:
Удается. Войти в сознание молодого человека и, присутствуя даже на встрече со мной, смотреть на себя со стороны. У молодежи есть набор определенных запросов, и мы, взрослые, должны грамотно ответить на эти запросы.
Александр Осенко:
А в чем мотивация молодых людей?
Олег Дьяченко:
Тоже достичь успеха. А у зуммеров успех в информационном пространстве в том числе, поэтому так взаимодействовать с ними.
Александр Осенко:
Как вы даете им реализоваться?
Олег Дьяченко:
Им нужен образец. Я предлагаю себя в том числе в качестве образца, когда рассказываю о том, какой жизненный путь прошел. А дальше каждый для себя решает. Причем пример простой, жизненный. Потому что в жизни за мной никто не стоял. Все, чего я добился, я добился упорным трудом. Поэтому я изначально объясняю и учащимся, с которыми встречаюсь, и студентам, старшеклассникам, что единственный путь к успеху – это труд.
Над каким научным проектом сейчас работает Олег Дьяченко?
Александр Осенко:
Есть рукопись, которая лежит на столе?
Олег Дьяченко:
Есть.
Александр Осенко:
Что пишем?
Олег Дьяченко:
Сейчас пишем комментарии в одну из наших газет ведущих по встрече главы государства с представителями правительств стран СНГ и ЕАЭС.
Александр Осенко:
Нет, но мы знаем, что вы еще эксперт на политической арене.
Олег Дьяченко:
Если говорить серьезно, есть научный проект, который посвящен достаточно известной в Республике Беларусь религиозной организации «Свидетели Иеговы». Вот мы работаем, у нас есть коллектив авторов, исследователей, над изучением этого религиозного феномена.
Рецепт жизни от настоящего белоруса
Олег Дьяченко:
Быть честным всегда, добросовестным, главное – трудолюбивым. Труд – это источник нашего благосостояния. Уважаемые друзья, только благодаря нашему труду мы сможем достичь тех высот, которые мы наметили в своей жизни. Для молодежи – это учеба, а для тех, кто уже вышел из этого возраста и вступил во взрослую и сознательную жизнь, – труд, труд и еще раз труд. И все у вас получится!
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