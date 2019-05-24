Марзалюк: «Гимназия, по определению, означает более высокий уровень знаний тех, кто обучается. В любом случае, необходим отбор»

Систему образования в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
Систему образования в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:
Год назад было принято решение о том, чтобы принимать в гимназии без экзаменов. Уже можно сейчас сказать, правильное было решение? Какие хорошие или негативные тенденции породило вот это решение?
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Я только хочу отметить, что этот указ включает в себя комплексное решение данной задачи. Не только исключение экзаменов в гимназию, но и ещё усиление по углублённому изучению учебных дисциплин. Такое право на сегодняшний день, благодаря указу, даётся не только гимназиям, но и школам. По сути, такая система обеспечивает равные условия для всех школьников для получения качественного образования.
Игорь Луцкий:
Не упал уровень тех, кто учится в гимназии, после этого решения?
Ирина Старовойтова:
Давайте мы тогда посмотрим, от чего зависит уровень подготовки в учреждении образования. Он зависит, конечно же, от преподавательского состава.
Игорь Луцкий:
Абсолютно верно.
Ирина Старовойтова:
От учительского состава, который работает в учреждении. Он не поменялся. От их компетенции, умения их работать с детьми. А что касается – насколько разные дети с разной мотивированностью, разной, возможно, ответственностью обучаются в одном классе, то, если ты профессионал, если ты обладаешь технологиями и методиками, то ты сможешь организовать работу на достойном уровне.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Но гимназия, если это гимназия, она, по определению, означает более высокий уровень знаний тех, кто обучается. В любом случае, необходим отбор. Если это гимназия или гимназический класс, то это отбор для тех, кто мотивирован на высокий результат.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:
И дети друг друга тянут. Неудобно быть худшим.
Игорь Марзалюк:
И когда 20 человек с высоким уровнем либо 1 на 20 – это две разные ситуации. И для учителя. Потому что всё равно учитель, когда он приходит в класс, он ориентируется на средний уровень ученика.
Лидия Ермошина:
Среднее нечто.
Ирина Старовойтова:
Что касается отбора более мотивированных, менее мотивированных и так далее, то в мире есть совершенно разные подходы. Есть, действительно, система экзаменов, тестирования. Есть без такого подхода. То есть когда ребята выбирают то направление углублённого изучения, которое приемлемо для них и на котором они будут более успешными.
Нельзя сказать, что отбора нет совсем. Ведь мы с вами знаем, что при поступлении в 10 класс есть определённое требование, если мы выбираем углублённое изучение предмета. Это высокий балл – не менее 7 баллов среднего балла аттестата по данной дисциплине. И это критерий, эффективный критерий для отбора. На сегодняшний день каждое учреждение образования, школа может выбрать то направление, ту дисциплину во взаимодействии с родительским сообществом и по согласованию с учредителем, которое, на их взгляд, необходимо реализовывать в данном учреждении.
То есть вот это право предоставляется школам, а это значит, что школа имеет серьёзный посыл для того, чтобы совершенствовать себя, свои подходы, свои методики, преподавательский состав для работы с детьми.
Игорь Луцкий:
У меня двое детей, две дочери. И они закончили и гимназии, и обычную школу. То есть и поступили в гимназию, и закончили университет, и учатся в университете. И я вам хочу сказать, что у меня нет проблем с образованием – у моих детей. Если есть желание, они учатся. Да, трудно. Да, непросто. Но если есть мотивация, и если эту мотивацию прививают не только в ВУЗе, но и в семье, мне кажется, что тогда образование будет качественным и в радость.