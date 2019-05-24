Марзалюк: «Гимназия, по определению, означает более высокий уровень знаний тех, кто обучается. В любом случае, необходим отбор»

Систему образования в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:

Год назад было принято решение о том, чтобы принимать в гимназии без экзаменов. Уже можно сейчас сказать, правильное было решение? Какие хорошие или негативные тенденции породило вот это решение? Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Я только хочу отметить, что этот указ включает в себя комплексное решение данной задачи. Не только исключение экзаменов в гимназию, но и ещё усиление по углублённому изучению учебных дисциплин. Такое право на сегодняшний день, благодаря указу, даётся не только гимназиям, но и школам. По сути, такая система обеспечивает равные условия для всех школьников для получения качественного образования. Игорь Луцкий:

Не упал уровень тех, кто учится в гимназии, после этого решения?

Ирина Старовойтова:

Давайте мы тогда посмотрим, от чего зависит уровень подготовки в учреждении образования. Он зависит, конечно же, от преподавательского состава. Игорь Луцкий:

Абсолютно верно. Ирина Старовойтова:

От учительского состава, который работает в учреждении. Он не поменялся. От их компетенции, умения их работать с детьми. А что касается – насколько разные дети с разной мотивированностью, разной, возможно, ответственностью обучаются в одном классе, то, если ты профессионал, если ты обладаешь технологиями и методиками, то ты сможешь организовать работу на достойном уровне.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Но гимназия, если это гимназия, она, по определению, означает более высокий уровень знаний тех, кто обучается. В любом случае, необходим отбор. Если это гимназия или гимназический класс, то это отбор для тех, кто мотивирован на высокий результат. Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

И дети друг друга тянут. Неудобно быть худшим. Игорь Марзалюк:

И когда 20 человек с высоким уровнем либо 1 на 20 – это две разные ситуации. И для учителя. Потому что всё равно учитель, когда он приходит в класс, он ориентируется на средний уровень ученика. Лидия Ермошина:

Среднее нечто.