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Щит «Алеся» начал работу между станциями «Вокзальная» и «Ковальская слобода»

24 мая 2019 12:55
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Новости Беларуси. Тоннелепроходческий щит «Алеся» начал бурить второй коридор между станциями «Вокзальная» и «Ковальская слобода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Щит «Алеся» начал работу между станциями «Вокзальная» и «Ковальская слобода»-1

Чтобы увидеть свет в конце тоннеля, «Алесе» предстоит пройти 1270 метров под землёй. Помогут ей в этом новые образцы режущего оборудования, которое сейчас устанавливают на щит. Стоимость такого тюнинга – почти 150 тысяч евро.

Щит «Алеся» начал работу между станциями «Вокзальная» и «Ковальская слобода»-4

Александр Ободов, директор Тоннельного отряда №1 УП «Минскметрострой»:
С учетом того, что режущий инструмент будет новой конструкции, планируем, что ресурс этого инструмента будет не 250 метров, как у нас было с предыдущим, а порядка 400-500 метров в худшем случае, возможно, и более. Поэтому то количество остановок, которое мы имели ранее, думаем, оно сократится и скорость проходки увеличится.

Мы планируем пройти его в начале октября, выйти на станцию «Ковальская слобода».

Щит «Алеся» начал работу между станциями «Вокзальная» и «Ковальская слобода»-7

На данный момент «Алеся» прошла уже 3 тоннеля от станции «Вокзальная», проложив в общей сложности путь под землёй около 4,5 километра.

Щит «Алеся» начал работу между станциями «Вокзальная» и «Ковальская слобода»-10

# Минское метро # общество # Александр Ободов # Фотофакт

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