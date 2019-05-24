В Бресте состоялся митинг-реквием «Мы этой памяти верны»

Новости Беларуси. 700 юных «миротворцев» – в Брестской крепости. Белорусский фонд мира собрал единомышленников со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция, к которой присоединились и взрослые, носит название «Мы этой памяти верны». Именно защитники этой героической земли сегодня являются примером мужества и борьбы за свободу.

78 лет назад многим из них пришлось отдать жизни. В память о героях-пограничниках дети держали портреты тех, кто принял на себя первый удар врага.

Степан Чеботарь, курсант Минского суворовского военного училища:

Очень много защитников Брестской крепости отдали свою жизнь, чтобы сейчас наша страна могла жить мирно. Я обязан сделать так, чтобы этот мир остался.

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:

Мы подчеркиваем важность мира. Важность того, что только в мире человек может полноценно развиваться – учиться, трудиться, создавать семьи, заботиться о детях, близких и родных. Сегодня Беларусь позиционируется как страна-миротворец.