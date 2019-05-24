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В Бресте состоялся митинг-реквием «Мы этой памяти верны»

24 мая 2019 13:09
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Новости Беларуси. 700 юных «миротворцев» – в Брестской крепости. Белорусский фонд мира собрал единомышленников со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Бресте состоялся митинг-реквием «Мы этой памяти верны»-1

Акция, к которой присоединились и взрослые, носит название «Мы этой памяти верны». Именно защитники этой героической земли сегодня являются примером мужества и борьбы за свободу.

В Бресте состоялся митинг-реквием «Мы этой памяти верны»-4

78 лет назад многим из них пришлось отдать жизни. В память о героях-пограничниках дети держали портреты тех, кто принял на себя первый удар врага.

В Бресте состоялся митинг-реквием «Мы этой памяти верны»-7

Степан Чеботарь, курсант Минского суворовского военного училища:
Очень много защитников Брестской крепости отдали свою жизнь, чтобы сейчас наша страна могла жить мирно. Я обязан сделать так, чтобы этот мир остался.

В Бресте состоялся митинг-реквием «Мы этой памяти верны»-10

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:
Мы подчеркиваем важность мира. Важность того, что только в мире человек может полноценно развиваться – учиться, трудиться, создавать семьи, заботиться о детях, близких и родных. Сегодня Беларусь позиционируется как страна-миротворец.

В Бресте состоялся митинг-реквием «Мы этой памяти верны»-13

В Бресте состоялся митинг-реквием «Мы этой памяти верны»-15

После возложения цветов и венков, участников акции ждет экскурсия по Брестской крепости, в том числе по новой интерактивной экспозиции.

# Беларусь помнит # общество # Степан Чеботарь # Максим Мисько # Фотофакт

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