Марзалюк: белорусская система ценностей и есть наша идеология. И ничто другое

Новости Беларуси. В фокусе внутренней безопасности. 18 мая в Минске прошла 25-я научно-практическая конференция, посвященная вопросам общественной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практика и теория – перекресток интересов и подготовки. Если учения – это техническая отработка действий, то лекционная часть – база, исходя из которой строится вся работа силового корпуса страны. Проще говоря, боевой дух сильнее артиллерии. И уловить причинно-следственные связи для бойцов и будущих офицеров немаловажно, это позволит вдумчиво и интеллектуально обеспечивать правопорядок в нашей стране.

Карпенков: техническая оснащенность бесполезна, если не будет сильного, подготовленного бойца. Читайте здесь .

Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии палаты представителей национального собрания Беларуси: Я сегодня говорил о войне смыслов, системе ценностей и важности укрепления национальной консолидации и суверенитета именно через призму белорусской системы ценностей. Потому что именно она заложена в нашей Конституции (в новой редакции), это и есть государственная белорусская идеология. И ничто другое.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Для молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ внутренние войска являются базовой организацией, которая не только взаимодействует, но и обучает основам правоохранительных дисциплин, самообороны, первой медицинской помощи.

Защита своего дома – дело каждого, потому на гражданском усилении – и молодежные отряды охраны правопорядка БРСМ. Уже сегодня по всей стране это движение объединяет 15 тысяч юношей и девушек.