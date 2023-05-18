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Марзалюк: белорусская система ценностей и есть наша идеология. И ничто другое

18 мая 2023 12:48
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Новости Беларуси. В фокусе внутренней безопасности. 18 мая в Минске прошла 25-я научно-практическая конференция, посвященная вопросам общественной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Марзалюк: белорусская система ценностей и есть наша идеология. И ничто другое-1

Карпенков: техническая оснащенность бесполезна, если не будет сильного, подготовленного бойца. Читайте здесь.  

Практика и теория – перекресток интересов и подготовки. Если учения – это техническая отработка действий, то лекционная часть – база, исходя из которой строится вся работа силового корпуса страны. Проще говоря, боевой дух сильнее артиллерии. И уловить причинно-следственные связи для бойцов и будущих офицеров немаловажно, это позволит вдумчиво и интеллектуально обеспечивать правопорядок в нашей стране.  

Марзалюк: белорусская система ценностей и есть наша идеология. И ничто другое-4

Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии палаты представителей национального собрания Беларуси: 
Я сегодня говорил о войне смыслов, системе ценностей и важности укрепления национальной консолидации и суверенитета именно через призму белорусской системы ценностей. Потому что именно она заложена в нашей Конституции (в новой редакции), это и есть государственная белорусская идеология. И ничто другое.  

Марзалюк: белорусская система ценностей и есть наша идеология. И ничто другое-7

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:  
Для молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ внутренние войска являются базовой организацией, которая не только взаимодействует, но и обучает основам правоохранительных дисциплин, самообороны, первой медицинской помощи.  

Защита своего дома – дело каждого, потому на гражданском усилении – и молодежные отряды охраны правопорядка БРСМ. Уже сегодня по всей стране это движение объединяет 15 тысяч юношей и девушек.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Игорь Марзалюк # Александр Лукьянов # Фотофакт

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