На заседании Совета ПА ОДКБ обсудили недопущение вооружения в космическом пространстве

Новости Беларуси. После встречи у Президента делегации направились к обелиску на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошла церемония памяти. Алые розы легли к Вечному огню и монументу в знак уважения тем, кто спас родину от фашизма.

В эти минуты проходит заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. В повестке дня – противодействие современным вызовам и угрозам. Обсудят и ситуацию в зоне ответственности Организации, реализацию решений сессии Совбеза ОДКБ, работу госорганов Беларуси по обеспечению стабильности общественно-политической и военной обстановки в контексте приоритетов председательства нашей страны в ОДКБ. Это прежде всего урегулирование кризисных ситуаций, эффективное позиционирование ОДКБ в системе международных отношений, укрепление военно-технического сотрудничества. Рассмотрят также меры по недопущению вооружения в космическом пространстве.

Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы видим, что использование обычных вооружений происходит с помощью тех средств, которые находятся в космическом пространстве. Самое главное, что нет четкой системы международных договоров и контроля за этими процессами. То же самое и по биологической безопасности можем говорить, что целая сеть лабораторий на постсоветском пространстве и вокруг его, у которой международного контроля нет. Вообще, в целом у нас международная система безопасности практически нивелирована в настоящий момент. И мы видим, что те организации, которые должны обеспечивать региональный и даже глобальный характер, чтобы обеспечивать безопасность, они не работают, а сами являются инструментом давления и агрессии.