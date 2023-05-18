20 делегаций из 9 стран. Витебск принимает международный экономический форум

В Витебске сегодня, 18 мая, начинает работу международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Навести и укрепить мосты сотрудничества в Беларусь приехали 20 делегаций из 9 стран мира. Среди них Россия, Индия, Турция, Въетнам, Китай.

Потенциальным партнерам есть где и что увидеть. Экспозиционная площадь павильонов международного форума – 2 тысячи квадратных метров. Инновационную и импортазамещающую продукцию здесь презентуют более 100 предприятий и организаций северного региона. Отрасли самые разные: промышленность, здравоохранение, АПК, туризм, образование. Примечательно, что партнерам продемонстрирован так называемый кластерный формат работы экономической системы области. Это взаимосвязанное сотрудничество предприятий, научно-образовательных центров. И хотя церемония открытия форума запланирована на вечер, но делегации зарубежных стран начали работу еще накануне. Так, представители КНР уже посетили ряд предприятий Орши. Они заинтересованы в сотрудничестве с производителями льняной и мясной продукции.

Сюй Чжижуй, генеральный директор предприятия по производству льнопродукции (Китай):

Мы познакомились с работой льно- и мясокомбината. Заинтересованы в тесном сотрудничестве. Сегодня мы говорим о поставках льнопродукции к нам. Если говорить в целом, то хотели бы закупать и ваши продукты питания. В частности детские консервы и говядину. Мы очень рады пригласить предпринимателей Витебской области в Харбин для обмена опытом.