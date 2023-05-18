Карпенков: техническая оснащённость бесполезна, если не будет сильного, подготовленного бойца
Новости Беларуси. В фокусе внутренней безопасности. 18 мая в Минске прошла 25-я научно-практическая конференция, посвященная вопросам общественной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-политическая ситуация вокруг нашей страны, экстремистские проявления в Беларуси, ряд громких инцидентов в непосредственной близости наших границ и на территории Союзного государства мотивируют белорусских силовиков быть предельно бдительными.
Ответом на угрозы стали и структурные преобразования. Только за последнее время во внутренних войсках МВД создано пять подразделений спецназначения, а обновленный арсенал техсредств позволяет в полной мере отвечать на современные вызовы и угрозы. Так, среди новичков в силовом строю внутренних войск – спецподразделение по работе в воздушном пространстве. Для него закуплено более тысячи дронов.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками МВД Беларуси:
Ищем новые формы и методы, которые позволили бы нам на упреждение реагировать на все вызовы и угрозы и в нынешнее время быть наиболее эффективными. Хочу сказать, что внутренние войска развиваются, усиливают свои боевые возможности. Большое внимание уделяем на данный момент идеологической составляющей, потому что и техническая оснащенность, и особая специальная подготовка наших войск, если не будет сильного, подготовленного бойца, не будет подготовлено идеологически мощного, высокомотивированного офицера, все это бесполезно.
Александр Шпаковский, политолог:
Внешние силы не оставляют попыток дестабилизировать внутриполитическую обстановку. В связи с тем что Беларусь союзник Российской Федерации, понятно значение нашего государства в системе обороны России, значение нашей страны для экономики России. В свете тех программ импортозамещения, которые запущены, товарооборота огромного маршрутизируют сюда соответствующие агентуры террористов, введен, усилен контрразведывательный режим Комитетом госбезопасности. Я думаю, что руководство, спецслужбы весьма открыто, транспарентно предоставляют информацию по каждому факту. К сожалению, участилось количество вербовочных подходов против наших граждан. Все это имеет больше отношение не к политике, а к сфере деятельности правоохранительного блока и специальных служб.
Чему внутренние войска обучают отряды охраны БРСМ? Рассказал первый секретарь ЦК.