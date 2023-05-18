Карпенков: техническая оснащённость бесполезна, если не будет сильного, подготовленного бойца

Новости Беларуси. В фокусе внутренней безопасности. 18 мая в Минске прошла 25-я научно-практическая конференция, посвященная вопросам общественной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-политическая ситуация вокруг нашей страны, экстремистские проявления в Беларуси, ряд громких инцидентов в непосредственной близости наших границ и на территории Союзного государства мотивируют белорусских силовиков быть предельно бдительными.

Ответом на угрозы стали и структурные преобразования. Только за последнее время во внутренних войсках МВД создано пять подразделений спецназначения, а обновленный арсенал техсредств позволяет в полной мере отвечать на современные вызовы и угрозы. Так, среди новичков в силовом строю внутренних войск – спецподразделение по работе в воздушном пространстве. Для него закуплено более тысячи дронов.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками МВД Беларуси:

Ищем новые формы и методы, которые позволили бы нам на упреждение реагировать на все вызовы и угрозы и в нынешнее время быть наиболее эффективными. Хочу сказать, что внутренние войска развиваются, усиливают свои боевые возможности. Большое внимание уделяем на данный момент идеологической составляющей, потому что и техническая оснащенность, и особая специальная подготовка наших войск, если не будет сильного, подготовленного бойца, не будет подготовлено идеологически мощного, высокомотивированного офицера, все это бесполезно.