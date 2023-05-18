«Система на стороне выпускников». Чем отличается нынешняя вступительная кампания от прошлогодней?

Кому не до отдыха и прогулок по выходным, так это нынешним абитуриентам. В минувшее воскресенье они сдали первый централизованный экзамен по русскому и белорусскому языкам на выбор. Продолжают успешно штудировать учебники, ведь после экзаменационных волнений их ждет вступительная кампания, которая в этом году направлена на то, чтобы выявить наиболее мотивированных, одаренных абитуриентов. Тех, которые твердо намерены связать свою жизнь с профессией, которую выберут. Высшие и средние специальные учебные заведения сделают упор на подготовку кадров, необходимых для регионов. Большое внимание уделяется организации целевой подготовки специалистов. Например, в вузах Брестской области выделено около полутысячи целевых мест. И это без учета педагогических специальностей, о которых будет известно чуть позже. Это говорит о том, что предприятия региона действительно нацелены на то, чтобы готовить специалистов конкретно для своих производств. Особенностью приемной кампании стали и олимпиады, по результатам которых ряд абитуриентов уже рекомендован к зачислению. На данный момент в вузах уже заработали горячие линии, позвонив на которые, можно получить ответы на вопросы, связанные со вступительной компанией. До зачисления в ряды студентов еще надо подождать. На повестке дня сегодня централизованное тестирование, регистрация на которое началась 10 мая. О чем нужно знать детям и родителям? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Виталий Йоцюс, заместитель ответственного секретаря организационной комиссии БГПУ имени Максима Танка и Игорь Космач, выпускник-2023. Сколько экзаменов будут сдавать выпускники в 2023 году? Юрий Царев, ведущий:

В этом году нагрузка на наших выпускников, благодаря ЦЭ, снизилась. Сколько в итоге экзаменов они будут сдавать?

Виталий Йоцюс, заместитель ответственного секретаря организационной комиссии БГПУ имени Максима Танка:

Они будут сдавать два централизованных экзамена. Первый они уже сдали 14 мая (русский и белорусский языки), 21 мая они будут сдавать один из профильных предметов, которые они выбрали для своей будущей специальности. Юрий Царев:

Профильные предметы – это те самые, которые выпускники в финальных классах школы определили себе? Виталий Йоцюс:

Совершенно верно, они изначально определяются с той специальностью, с которой они хотят связать свою жизнь, потом смотрят, какие дисциплины они должны сдать, писали заявление на одну из этих профильных. И уже после этого они записываются на ЦТ, то есть это будет как второй профильный предмет. Можно ли на экзамен зарегистрироваться онлайн? Ольга Войтенкова, ведущая:

В этом году можно также зарегистрироваться онлайн. Существует ли какая-то пошаговая инструкция. Насколько среди нынешних абитуриентов эта система понятна и популярна? Виталий Йоцюс:

Уже не первый год можно было регистрироваться онлайн. Достаточно большое количество абитуриентов пользуется этой возможностью. Это делается через сайт РИКЗ, это удобно, так как им не нужно несколько раз приходить к нам в пункт регистрации. То есть они заполняют эту форму, потом производят оплату, приходят к нам уже за пропусками.

Юрий Царев:

Моя дочь регистрировалась онлайн в прошлом году. А кто-то, представляющий интересы ребенка, может зарегистрировать его на тестирование, если ребенок находится в другом городе? Виталий Йоцюс:

Безусловно, законный представитель, то есть кто-то из родителей может прийти к нам в пункт регистрации со своим паспортом, с копией паспорта, с копией паспорта ребенка, может зарегистрироваться. Если это кто-то не из законных представителей, тогда доверенность. Тогда они могут зарегистрироваться и забрать пропуска. Юрий Царев:

А как быть с теми, кто передумал сдавать химию, а решил биологию или другой предмет. Можно ли это в ходе регистрации поменять? Виталий Йоцюс:

До начала ЦТ можно поменять предмет. Юрий Царев:

За какое время? За день можно?

Виталий Йоцюс:

В принципе, да. Сколько времени отводится на экзамен? Юрий Царев:

Многих родителей и абитуриентов это беспокоит: время на заполнение всех этих своих данных, когда они приходят непосредственно на ЦТ, входит во время? Виталий Йоцюс:

Нет. Начало тестирования, время отсчета начинается, когда раздали последний бланк с заданиями. То есть начинают заполнять в 11:00 утра, а само тестирование начинается в 11:20, в зависимости от аудитории. Если аудитория большая, то на это уходит больше времени. Это не входит во время основного тестирования. Юрий Царев:

Это очень важно понимать абитуриентам и родителям абитуриентов. Я сам папа прошлогодней абитуриентки, ребенок еще думает, что у него какое-то время на это уйдет, нет. Игорь, как оно? После первого экзамена.

Игорь Космач, выпускник-2023:

Ничего страшного не произошло. Главное было подготовиться к тестированию, тогда все будет хорошо. Юрий Царев:

Волновались на самом деле? Игорь Космач:

Да, присутствовало небольшое волнение. Ответственный момент, когда ваша оценка играет важную роль в аттестате и при поступлении. Юрий Царев:

Какой язык сдавали? Игорь Космач:

Русский язык. Ольга Войтенкова:

Какие еще предметы будешь сдавать? Уже определился? Игорь Космач:

Да, 21 мая буду сдавать обществоведение, 24 июня буду сдавать английский язык. Юрий Царев:

Какие эмоции у выпускников вызвало новшество этого года? Как его преподаватели в школе оценивали? Пугали новым экзаменом или нет?

Игорь Космач:

Учителя не пугали, они просто понимали, что время ограничено, намного быстрее нас ждал экзамен, была более усиленная подготовка. Выпускники тоже нормально отнеслись, с пониманием, это даже упрощает. То есть мы не сдаем экзамены после школы, например, историю Беларуси и оставшиеся три предмета, а уже просто осталось три экзамена, которые включают и аттестат, и поступление в университет. Юрий Царев:

То есть система на стороне выпускников. Хочется, чтобы все не переживали, не волновались, чтобы было олимпийское спокойствие, потому что лишние эмоции здесь не нужны. Как говорится, на что учился, на то и сдал. И хочется пожелать всем, кто работает в приемных комиссиях тоже гибкости, потому что это наши дети, которые волнуются. Это не первый экзамен в жизни, но один из главных. И родители тоже, возможно, часто делают организационные ошибки. Для этого есть мы, мы с вами в контакте постоянно.