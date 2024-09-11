МАРТ: в Беларуси переломили многолетнюю тенденцию сокращения магазинов на селе

Многолетнюю тенденцию сокращения магазинов и торговых объектов на селе переломили в Беларуси. Об этом заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появилось свыше 80 новых торговых объектов в малых населенных пунктах – это за последние полгода, когда были внесены изменения в Указ главы государства «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

О значимости деревни для белорусского государства Президент как человек земли говорил неоднократно. Что важнее – словами дело не ограничивалось. В Беларуси действуют, а также разрабатываются новые республиканские программы, направленные на развитие села, более эффективную работу агропромышленного комплекса и улучшение жизни сельчан в целом. Сегодня реализуется концепция регионального развития, в основе которой максимальное нивелирование разницы между крупными и малыми населенными пунктами: не только в экономическом, но и социальном плане. Начиная с малого. Возможность купить продукты, свежие и разнообразные по ассортименту, должна быть у всех. Лукашенко: предупреждаю правительство – с продовольствием никаких проблем быть не должно! Читайте здесь. В феврале состоялось собрание Белкоопсоюза, который в основном и отвечает за наличие продуктов в сельской местности. Резюмируя слова Президента, недоработок хватало. Одна из ключевых проблем – закрытие магазинов ввиду малой рентабельности. Однако, как тогда отметил глава государства, думать надо о людях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы собрались не для того, чтобы в напряжении послушать друг друга, но для того, чтобы принять кардинальные решения, которые позволят нашей организации работать эффективно во благо наших людей. С целью стимулировать бизнес на селе были внесены изменения в указ главы государства «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Пакет льгот возвращает выгодные условия, например, в части налогообложения, арендной платы, установлении тарифов на электроэнергию. Перечень населенных пунктов, где действуют подобные преференции, определяют местные власти. Что касается Минской области...

Наталья Суйкова, начальник главного управления торговли и услуг Минского облисполкома:

Мы уточнили этот перечень, на который распространяются льготы. По сравнению с предыдущим этот перечень увеличился на порядка 500 населенных пунктов. Около 5 тысяч сейчас их в этом перечне. Мы его расширили значительно. Исходя из очень многих запросов, в следующем году мы будем пересматривать и перерабатывать этот перечень с учетом потребности районов. Изменения в законе уже принесли результаты. За первое полугодие по стране открылось 87 новых точек торговли.