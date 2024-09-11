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Высокая зарплата и арендное жильё! Как поддерживают молодых специалистов в белорусской глубинке?

11 сентября 2024 17:38
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На селе люди должны жить достойно и получать достойную заработную плату. К такому выводу пришли участники заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, которое прошло в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания были вопросы закрепления кадров в глубинке. Чтобы привлечь туда специалистов, необходимо найти мотивирующие подходы.

Как накануне подчеркнул Президент Беларуси, людей надо слушать, разговаривать с ними и должным образом реагировать на вопросы, которые они ставят. Глава государства не раз ориентировал власть на эффективное решение проблем населения. Возникают они и у тех, кто только начинает свой профессиональный путь. На какую помощь могут рассчитывать молодые специалисты, участники заседания Совета узнали на конкретных примерах. Они познакомились с работой агрокомбината «Ждановичи», Минской центральной районной клинической больницы и посетили Озерцовскую среднюю школу.

Глеб Прокофьев расскажет обо всем подробнее.

Высокая зарплата и арендное жильё! Как поддерживают молодых специалистов в белорусской глубинке?-2

Агрогородок Озерцо в Минском районе. Раньше жители этого населенного пункта получали медпомощь в местной амбулатории. Но с нагрузкой в семь тысяч пациентов врачи здесь с трудом справлялись. Сейчас проблема решена – в 2022-м здесь открыли поликлинику. Ранее Дарья Милевская вместе с дочерью была закреплена в медучреждении Боровлян. Путь не близкий. Да и попасть к специалистам день в день было непросто. А сейчас ситуация другая.

Высокая зарплата и арендное жильё! Как поддерживают молодых специалистов в белорусской глубинке?-4

Дарья Милевская, жительница агрогородка Озерцо (Минский район):
У нас Серафима как только родилась, мы ходили в платные поликлиники. И вот ей исполнился год, здесь открылась поликлиника, и нас по направлению сюда направили. Ездить ближе, намного удобнее, спокойно можно заказать талон, прийти. Просторно, свободно, чисто и красиво. 

Это медучреждение возвели благодаря многочисленным обращениям местных жителей из девяти деревень. На протяжении нескольких лет они обращались в различные инстанции. Но вопрос стоял на месте. Совет Республики взял ситуацию под контроль. Новую поликлинику построили практически за год.

Высокая зарплата и арендное жильё! Как поддерживают молодых специалистов в белорусской глубинке?-6

Гарик Барсамян, главный врач Минской центральной районной клинической больницы, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Поликлиника обслуживает по первичной медицинской помощи 5 800 человек, радиус обслуживания – 9 километров. Это 10 населенных пунктов, близлежащих к Озерцу. По узким специальностям – невролог, гинеколог, хирург – обслуживает еще две амбулатории: хатежинская и новосельская. В общей сложности 15 800 человек. 

Высокая зарплата и арендное жильё! Как поддерживают молодых специалистов в белорусской глубинке?-8

Сегодня укомплектованность врачами-специалистами, обслуживающими сельское население, высокая. Ежегодно пополняют ряды медиков молодые специалисты. Но важна не только качественная подготовка кадров для села, но и их закрепляемость.

Высокая зарплата и арендное жильё! Как поддерживают молодых специалистов в белорусской глубинке?-10

Глеб Прокофьев, корреспондент:
В 2023 году занятость населения в сельских населенных пунктах составила больше 780 тысяч человек. Большинство из них – больше трети – работают на предприятиях аграрной отрасли. Тем не менее сейчас по стране больше 15 тысяч вакансий именно в сельском хозяйстве.

Высокая зарплата и арендное жильё! Как поддерживают молодых специалистов в белорусской глубинке?-12

Чтобы привлечь специалистов на село, необходимо создать хорошие условия для труда и жизни, а также обеспечить достойную заработную плату. По такому принципу решают кадровый вопрос и в агрокомбинате «Ждановичи». Это крупнейший производитель сельхозпродукции, а еще тепличных овощей. Ежегодно урожай витаминов доходит до 14 тысяч тонн. Здесь есть своя проверенная тактика в закреплении специалистов. Предусмотрен и ряд стимулирующих мер – подробнее.

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Высокая зарплата и арендное жильё! Как поддерживают молодых специалистов в белорусской глубинке?-14

Оценили участники заседания и развитие социальной инфраструктуры в Минском районе. Ведь и сельская молодежь нынче хочет жить как в городе. Поэтому и в небольших населенных пунктах должен быть комфорт. Кстати, ежегодно около шести тысяч молодых людей приходят работать в сельскую местность. И только половина специалистов с высшим образованием остаются после распределения. Сейчас стоит задача искать мотивирующие подходы для привлечения кадров.

Кочанова: на селе люди должны жить достойно и получать достойную заработную плату. Читать здесь.

# Государственная политика # Гарик Барсамян # Глеб Прокофьев # Наталья Кочанова

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