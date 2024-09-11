Высокая зарплата и арендное жильё! Как поддерживают молодых специалистов в белорусской глубинке?

На селе люди должны жить достойно и получать достойную заработную плату. К такому выводу пришли участники заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, которое прошло в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания были вопросы закрепления кадров в глубинке. Чтобы привлечь туда специалистов, необходимо найти мотивирующие подходы. Как накануне подчеркнул Президент Беларуси, людей надо слушать, разговаривать с ними и должным образом реагировать на вопросы, которые они ставят. Глава государства не раз ориентировал власть на эффективное решение проблем населения. Возникают они и у тех, кто только начинает свой профессиональный путь. На какую помощь могут рассчитывать молодые специалисты, участники заседания Совета узнали на конкретных примерах. Они познакомились с работой агрокомбината «Ждановичи», Минской центральной районной клинической больницы и посетили Озерцовскую среднюю школу. Глеб Прокофьев расскажет обо всем подробнее.

Агрогородок Озерцо в Минском районе. Раньше жители этого населенного пункта получали медпомощь в местной амбулатории. Но с нагрузкой в семь тысяч пациентов врачи здесь с трудом справлялись. Сейчас проблема решена – в 2022-м здесь открыли поликлинику. Ранее Дарья Милевская вместе с дочерью была закреплена в медучреждении Боровлян. Путь не близкий. Да и попасть к специалистам день в день было непросто. А сейчас ситуация другая.

Дарья Милевская, жительница агрогородка Озерцо (Минский район):

У нас Серафима как только родилась, мы ходили в платные поликлиники. И вот ей исполнился год, здесь открылась поликлиника, и нас по направлению сюда направили. Ездить ближе, намного удобнее, спокойно можно заказать талон, прийти. Просторно, свободно, чисто и красиво. Это медучреждение возвели благодаря многочисленным обращениям местных жителей из девяти деревень. На протяжении нескольких лет они обращались в различные инстанции. Но вопрос стоял на месте. Совет Республики взял ситуацию под контроль. Новую поликлинику построили практически за год.

Гарик Барсамян, главный врач Минской центральной районной клинической больницы, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Поликлиника обслуживает по первичной медицинской помощи 5 800 человек, радиус обслуживания – 9 километров. Это 10 населенных пунктов, близлежащих к Озерцу. По узким специальностям – невролог, гинеколог, хирург – обслуживает еще две амбулатории: хатежинская и новосельская. В общей сложности 15 800 человек.

Сегодня укомплектованность врачами-специалистами, обслуживающими сельское население, высокая. Ежегодно пополняют ряды медиков молодые специалисты. Но важна не только качественная подготовка кадров для села, но и их закрепляемость.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В 2023 году занятость населения в сельских населенных пунктах составила больше 780 тысяч человек. Большинство из них – больше трети – работают на предприятиях аграрной отрасли. Тем не менее сейчас по стране больше 15 тысяч вакансий именно в сельском хозяйстве.

Чтобы привлечь специалистов на село, необходимо создать хорошие условия для труда и жизни, а также обеспечить достойную заработную плату. По такому принципу решают кадровый вопрос и в агрокомбинате «Ждановичи». Это крупнейший производитель сельхозпродукции, а еще тепличных овощей. Ежегодно урожай витаминов доходит до 14 тысяч тонн. Здесь есть своя проверенная тактика в закреплении специалистов. Предусмотрен и ряд стимулирующих мер – подробнее. Смотрите видео на нашем YouTube-канале.