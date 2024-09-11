Белорусская делегация прибыла в Смоленск – что в программе фестиваля «Молодёжь – за Союзное государство»?
Форум молодых историков впервые пройдет в рамках международного фестиваля «Молодежь – за Союзное государство». Белорусская делегация прибыла в Смоленск. Российская сторона приветливо встретила ребят. Уже сегодня, 11 сентября, в программе экскурсия по знаковым местам, знакомства участников фестиваля, а также жеребьевка конкурсантов-исполнителей молодежной песни с участием членов жюри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А далее насыщенная программа: исторические форумы, посещение мемориалов, встречи с представителями молодежных и патриотических движений и клубов, конкурсы хореографических коллективов и, конечно, торжественное открытие фестиваля «Молодежь – за Союзное государство».
Ангелина Самолетова, участница фестиваля «Молодежь – за Союзное государство»:
Надеюсь обзавестись новыми знакомствами, получить кучу положительных эмоций и посмотреть Смоленск.
Никита Булатов, участник фестиваля «Молодежь – за Союзное государство» (Челябинск:
На фестиваль мы приехали, как и многие, себя показать, других посмотреть, набраться хорошего опыта. Также в рамках фестиваля проходит конкурс, но мы надеемся только на победу. Хочется много новых знакомств на фестивале и заряда энергии позитивной.
Напомним, проводы были торжественными. Представители различных регионов Беларуси смогли познакомиться поближе и сходу продемонстрировать свои таланты. Визитные карточки презентовали участники конкурса исполнителей молодежной песни, который станет кульминацией фестиваля, а также представители творческих коллективов, молодые журналисты. В Смоленск отправились самые креативные представители молодежи Беларуси.