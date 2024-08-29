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Пограничники устроили праздник для воспитанников белыничской школы-интерната

29 августа 2024 12:25
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Настоящий праздник 29 августа устроили для воспитанников белыничской школы-интерната. В гости к ним приехали пограничники и не с пустыми руками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники устроили праздник для воспитанников белыничской школы-интерната -2

Наборы канцелярских принадлежностей, школьные рюкзаки, книги, спортивный инвентарь, одежда и обувь – все это передано тем, кто вскоре сядет за парты. Госпогранкомитет не первый раз принимает участие в благотворительном проекте «Соберем детей в школу», а с воспитанниками этой школы давно сложились по-настоящему теплые и дружеские отношения. Офицеры и курсанты подготовили для ребят яркую праздничную программу, конкурсы и подарки. А школе передан денежный сертификат для развития материальной базы.

Белыничи не единственный адрес, где реализована благотворительная инициатива. Поддержка оказывается для 200 учреждений по всей стране за счет возможностей общественных организаций – офицерских собраний Госпогранкомитета, территориальных органов пограничной службы.

# Дети

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