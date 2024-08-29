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Дни Витебской области проходят в Пскове – в программе выставка, концерты и мастер-классы

29 августа 2024 11:37
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Товарооборот Беларуси с Россией за полгода превысил 25 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие цифры приводят в правительстве, где продолжают работать над продвижением экономических интересов. Приоритет – региональному взаимодействию.

Беларусь и Псковская область России планируют нарастить товарооборот до полмиллиарда долларов.

Игорь Заломай, генеральный директор представительства холдинга «АМКОДОР» в Северо-Западном федеральном округе России:
Перспективы мы связываем прежде всего именно с новыми нашими разработками, которые есть на «Амкодоре». В этих разработках есть высокая степень технологичности. Есть новое предложение по использованию непосредственно в коммунальных службах, более широкий спектр работ, которые они выполняют. И, вероятнее всего, мы в ближайшее время в Псковской области найдем надежного потребителя. 

Дни Витебской области проходят в Пскове – в программе выставка, концерты и мастер-классы-3

Ведущие предприятия и организации в рамках выставки промышленного потенциала Витебской области демонстрируют свои разработки, образцы импортозамещающей продукции. В программе также вернисажи, концерты, мастер-классы.

# Беларусь-Россия

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