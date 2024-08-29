Дни Витебской области проходят в Пскове – в программе выставка, концерты и мастер-классы

Товарооборот Беларуси с Россией за полгода превысил 25 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие цифры приводят в правительстве, где продолжают работать над продвижением экономических интересов. Приоритет – региональному взаимодействию.

Игорь Заломай, генеральный директор представительства холдинга «АМКОДОР» в Северо-Западном федеральном округе России:

Перспективы мы связываем прежде всего именно с новыми нашими разработками, которые есть на «Амкодоре». В этих разработках есть высокая степень технологичности. Есть новое предложение по использованию непосредственно в коммунальных службах, более широкий спектр работ, которые они выполняют. И, вероятнее всего, мы в ближайшее время в Псковской области найдем надежного потребителя.