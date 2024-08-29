Сергеенко: одним из приоритетов государства было и остаётся качественное и доступное образование

Одним из приоритетов государства было и остается качественное и доступное образование, нацеленное на воспитание гражданина – патриота своей страны. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко во время семинара-совещания, которое предваряет рассмотрение депутатами законопроекта «Об изменении законов по вопросам образования», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Игорь Сергеенко, в ближайшее время существенных изменений не предвидится. Система образования соответствует требованиям, предъявляемым к ней обществом и государством. Тем не менее Президентом поставлен ряд задач, которые должны быть решены в ближайшее время. В их числе привлечение к работе мотивированных и творческих педагогов, не лишенных инициативы, а также дальнейшее совершенствование системы подготовки кадров.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Основная масса этих корректировок носит технический характер, связана с каким-то уточнением определенных формулировок и доработкой тех норм, которые должны только качественно улучшить те нюансы, о которых говорил Президент. В частности, это и подвоз детей, в частности, это и определенные вещи, связанные с процессом упрощения некоторых процедур.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наш семинар является логическим продолжением обсуждения тех вопросов, которые были подняты на Республиканском педагогическом совете. И, как справедливо было отмечено, учитель был и остается главной фигурой в школе, главным организатором учебного и воспитательного процесса. Поэтому самое главное – это престиж педагога, который нужно поднимать и дальше.