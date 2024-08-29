Лукашенко про договоры о реадмиссии: накинув петлю на шею белорусам, вы хотите, чтобы мы вас защищали?

Продолжая тему правды в медийном пространстве, Александр Лукашенко упомянул создание в Беларуси нового информационного канала с круглосуточным вещанием. Накануне участники сегодняшней встречи проверили уровень готовности к запуску в эфир, Президент также погружен в этот вопрос. Тем не менее предостерегает от излишней рекламы: важно не завышать ожиданий людей или действительно оправдать их. Требование главы государства: насколько возможно сделать по-настоящему белорусский канал. Без вранья. Тем более, тем, показывать которые без прикрас выгодно для Беларуси, хватает. Например, миграционная политика.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам чего тут темнить или где-то там, как некоторые говорят: «Во, прапагандысты зараз что-то скажут». Да, пропагандисты будут пропагандировать нашу миграционную политику в том плане, что мы были для Европы открыты в плане миграции. И через нашу границу мышь не могла проползти незаметно. Нас упрекают в том, что мы отошли от той политики. Ну так мы давно об этом сказали. Я сказал, что мы не будем проводить ту миграционную политику, которую мы когда-то проводили. Вы помните, договоры о реадмиссии. Они финансировали создание центров на территории Беларуси (возможно, и России), если от нас люди шли туда: афганцы и прочие. Мы их забирали, размещали и решали что с ними делать. Лучше не придумаешь – все было решено.

Дальше они изменили свою политику – начали нас душить экономически, политически, информационно. Вы это знаете лучше меня. Почему мы должны их защищать в плане миграционной политики? Это же была их защита – они к себе тянули людей, а нам втихую говорили: слушайте, давайте вы делайте так, а мы вам на это и деньги еще дадим. Отошли от этого. Мы честно сказали: мы не будем проводить ту политику, которую проводили. Я образно говорил: накинув петлю на шею мне и белорусскому народу, вы хотите, чтобы мы вас защищали? Мы это делать не будем.