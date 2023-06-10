Маркевич: «Очень много талантливых людей». Чем запомнился фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно?

Новости Беларуси. Живой звук, родной язык и новые имена. В Молодечно состоялось торжественное закрытие фестиваля белорусской песни и поэзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник проходит в 22-й раз. Лейтмотив – Год мира и созидания.

По традиции главная интрига творческого форума развернулась вокруг конкурса молодых исполнителей. За Гран-при боролись более 20 участников со всей страны. Песенный баттл проходил в два тура – под фонограмму и с оркестром. Для многих ребят выступать на фестивале такого уровня – бесценный опыт. За свою тридцатилетнюю истории площадка стала творческим трамплином для многих белорусских звезд. Еще до начала церемонии закрытия стало известно имя победителя. Обладатель Гран-при – Даниил Савеня – представитель Минской области.

Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:

Замечательные ребята, очень много новых исполнителей, которых, я уверен, мы услышим в будущем. Есть многие и многие ребята очень талантливые. Для нас это открытие – некоторые имена. Поэтому, я уверен, скоро мы увидим новых звезд.

Валерий Серко, учащийся гродненского государственного колледжа искусств:

Буду петь песню из репертуара Петра Елфимова «Сонца каласы». Очень нравится песня, очень нравится сам Петр Елфимов как исполнитель, композитор.



Фото: сайт Министерства культуры Беларуси

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Очень много талантливых людей, только надо вовремя найти возможность, те хорошие методы и инструменты, которые позволят нам поднять на поверхность и показать всей стране и далеко за пределами нашей Республики Беларусь, насколько талантлива молодежь, люди в Республике Беларусь. И мы предоставляем такую возможность насладиться их прекрасным творчеством.

Праздник в Молодечно 10 июня вышел далеко за пределы сценической площадки. Весь город превратился в большую арт-территорию. Атмосфера праздника царила на каждой улице. Местом притяжения стала площадка у кинотеатра «Родина». Здесь развернулся город ремесленников: плели из соломы, ткали на станках и пели народные песни.

Ирина Яскевич, заведующая Коммунаровского дома культуры Любанского района:

Сёння прадстаўляем майстар-клас ткацтва на бердзечку і майстра нашага с лапцямі. Мы пляцём нашы лапці вядучыя. І вось у нас вучаніца і наша калега, таксама з Мінскага раёну, яна таксама народны майстар па ткацтву. І вось цяпер мы тчом на бердзечку, гэта цыноўка і наша трава, якая ў нас расце на балоце. Яна высокая, і вось мы робім такі майстар-клас.

В этом году супер, очень замечательно, молодцы, что так все организовали: и концерты такие, и фотозоны.