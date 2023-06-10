По всей Беларуси проходят выпускные вечера. Узнали, какие эмоции испытывают вчерашние школьники

Новости Беларуси. Этот вечер навсегда останется в памяти тысяч юношей и девушек. Белорусские выпускники прощаются со школой и детством. В этом году 9-й класс окончили более 99,5 тысячи ребят, а 11-й – свыше 52 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экзамены позади, а в руках первые «взрослые» документы: дипломы о среднем образовании и сертификаты централизованного экзамена. Впереди у ребят непростой выбор будущей профессии и поступление в вуз. Но об этом вчерашние школьники будут думать завтра, а сегодня у них большой праздник.

По всей стране проходят торжественные мероприятия. В Гомеле они открываются традиционным чествованием медалистов. Свои награды за отличную учебу молодежь получает из рук мэра города. В почетном списке 173 имени. Ребята выпуска 2023-го стали первыми, кто сдавал централизованные экзамены. Гомельчане получили 87 стобалльных сертификатов, у шести человек сразу по два максимальных результата.

Маркел Пригожий, выпускник Гомельского городского лицея:

У меня эмоции достаточно смешанные, потому что это очень грустный момент, очень ответственный момент, но все равно он очень радостный. Большая честь находиться среди медалистов, причем в числе золотых медалистов. Я могу сказать свои эмоции. Конечно, это радость, но с капелькой грустинки.

Елизавета Бойко, выпускница гомельской гимназии № 14:

На протяжении 11 лет очень много переживаний. Ответственный момент. Очень рада, потому что начинается новый этап в моей жизни.