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Вадим Синявский принял участие в торжественном выпуске лицеистов МЧС

10 июня 2023 18:05
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Новости Беларуси. Нагрудные знаки об окончании учебы и аттестаты 10 июня получили выпускники лицея МЧС. Поздравить парней с важным в их жизни событием приехал министр по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Синявский принял участие в торжественном выпуске лицеистов МЧС-1

К слову, из 47 выпускников трое окончили лицей с золотой медалью. Вскоре эти отважные юноши вступят в ряды спасателей, чтобы с гордостью выполнять служебный долг по защите человеческой жизни, оказанию помощи людям, которые попали в беду.

Вадим Синявский принял участие в торжественном выпуске лицеистов МЧС-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Попадая в среду спасателей, попадая в наше спасательное братство, они, безусловно, будут такими же становиться. Такими же отзывчивыми, такими же преданными, такими же ответственными гражданами своей страны, которые придут в любое время дня и ночи на помощь человеку, попавшему в беду.

Вадим Синявский принял участие в торжественном выпуске лицеистов МЧС-7

Александр Белок, выпускник Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси:
Лицей сформировал за эти пять лет определенное мнение. Он формирует саму личность для государства. И все учащиеся нашего лицея понимают, что они в будущем станут 100-процентно госслужащими.

Вадим Синявский принял участие в торжественном выпуске лицеистов МЧС-10

В лицее МЧС это уже 16-й выпуск. По традиции в честь знаменательного события установили памятную плиту. Молодые спасатели простились со знаменем лицея и в последний раз прошли маршем в общем строю.

В Специализированном лицее МВД торжественно проводили выпускников и вручили им аттестаты.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

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