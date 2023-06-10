Вадим Синявский принял участие в торжественном выпуске лицеистов МЧС

Новости Беларуси. Нагрудные знаки об окончании учебы и аттестаты 10 июня получили выпускники лицея МЧС. Поздравить парней с важным в их жизни событием приехал министр по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, из 47 выпускников трое окончили лицей с золотой медалью. Вскоре эти отважные юноши вступят в ряды спасателей, чтобы с гордостью выполнять служебный долг по защите человеческой жизни, оказанию помощи людям, которые попали в беду.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Попадая в среду спасателей, попадая в наше спасательное братство, они, безусловно, будут такими же становиться. Такими же отзывчивыми, такими же преданными, такими же ответственными гражданами своей страны, которые придут в любое время дня и ночи на помощь человеку, попавшему в беду.

Александр Белок, выпускник Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси:

Лицей сформировал за эти пять лет определенное мнение. Он формирует саму личность для государства. И все учащиеся нашего лицея понимают, что они в будущем станут 100-процентно госслужащими.