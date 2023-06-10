Владимир Кухарев вручил золотые медали выпускникам минской гимназии

Новости Беларуси. Немало победителей олимпиад и отличников учебы среди выпускников столичных школ. Так, в пятой гимназии Минска аттестаты особого образца получили пять человек. Золотые медали им вручил лично председатель Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти награды дают возможность поступить на некоторые специальности в вузы без предварительных испытаний. Еще 11 учащихся удостоены похвальных листов за особые заслуги. Этого дня ребята ждали с нетерпением, и все же по беззаботному времени они будут скучать.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Хотелось бы, чтобы в их жизни все получилось, чтобы они поступили в те учебные заведения, которые они для себя выбрали, и вообще по жизни чтобы у них все было хорошо.

Ирина Кульба, учитель гимназии № 5 Минска:

С одной стороны, очень не хочется с ними расставаться, потому что многое пройдено вместе. Они уже стали мне родными, близкими людьми. С другой стороны, очень рада за них. Потому что это главный этап в жизни, который они прошли очень успешно. Их ждет впереди юность, молодость, очень интересные годы учебы в университетах. Поэтому искренне за них очень рада. Вспоминаю свои студенческие годы и считаю, что это самые лучшие годы в жизни человека.

Начинается уже какая-то более взрослая жизнь. Это как последний этап прохождения вот этого ребяческого периода. Это мне нравится. По всей Беларуси проходят выпускные вечера. Узнали, какие эмоции испытывают вчерашние школьники.