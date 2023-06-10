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Владимир Кухарев вручил золотые медали выпускникам минской гимназии

10 июня 2023 18:53
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Новости Беларуси. Немало победителей олимпиад и отличников учебы среди выпускников столичных школ. Так, в пятой гимназии Минска аттестаты особого образца получили пять человек. Золотые медали им вручил лично председатель Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев вручил золотые медали выпускникам минской гимназии-1

Эти награды дают возможность поступить на некоторые специальности в вузы без предварительных испытаний. Еще 11 учащихся удостоены похвальных листов за особые заслуги. Этого дня ребята ждали с нетерпением, и все же по беззаботному времени они будут скучать.

Владимир Кухарев вручил золотые медали выпускникам минской гимназии-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Хотелось бы, чтобы в их жизни все получилось, чтобы они поступили в те учебные заведения, которые они для себя выбрали, и вообще по жизни чтобы у них все было хорошо.

Владимир Кухарев вручил золотые медали выпускникам минской гимназии-7

Ирина Кульба, учитель гимназии № 5 Минска:
С одной стороны, очень не хочется с ними расставаться, потому что многое пройдено вместе. Они уже стали мне родными, близкими людьми. С другой стороны, очень рада за них. Потому что это главный этап в жизни, который они прошли очень успешно. Их ждет впереди юность, молодость, очень интересные годы учебы в университетах. Поэтому искренне за них очень рада. Вспоминаю свои студенческие годы и считаю, что это самые лучшие годы в жизни человека.

Владимир Кухарев вручил золотые медали выпускникам минской гимназии-10

Начинается уже какая-то более взрослая жизнь. Это как последний этап прохождения вот этого ребяческого периода. Это мне нравится.

По всей Беларуси проходят выпускные вечера. Узнали, какие эмоции испытывают вчерашние школьники.

Владимир Кухарев вручил золотые медали выпускникам минской гимназии-13

Ребят ждет ночь танцев, музыки и веселья. А после вчерашние 11-классники уже в новом статусе встретят свой первый рассвет.

# Выпускной # общество # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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