Минская область завершила сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур

Благодаря теплой и сухой погоде темпы полевых работ значительно выросли в целом по стране. Сказывается высокая готовность техники и стремление людей выполнять все быстро и качественно. На 435 тысячах гектаров уже ждут первых всходов. Засеяно 73 % площадей от плана. Это без учета кукурузы, гречихи, проса и сои.