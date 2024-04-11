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Минская область завершила сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур

11 апреля 2024 10:48
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Минская область первой среди регионов завершила сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская область завершила сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур-1

Благодаря теплой и сухой погоде темпы полевых работ значительно выросли в целом по стране. Сказывается высокая готовность техники и стремление людей выполнять все быстро и качественно. На 435 тысячах гектаров уже ждут первых всходов. Засеяно 73 % площадей от плана. Это без учета кукурузы, гречихи, проса и сои.

# Посевная кампания # общество

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