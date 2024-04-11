Минская область завершила сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур

Минская область первой среди регионов завершила сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минская область первой среди регионов завершила сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря теплой и сухой погоде темпы полевых работ значительно выросли в целом по стране. Сказывается высокая готовность техники и стремление людей выполнять все быстро и качественно. На 435 тысячах гектаров уже ждут первых всходов. Засеяно 73 % площадей от плана. Это без учета кукурузы, гречихи, проса и сои.