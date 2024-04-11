Лукашенко: Беларусь всегда была дружески настроена к Узбекистану и его народу

Нас связывают тесные отношения еще с советских времен, однако именно сейчас они выходят на более качественный уровень. В том числе благодаря отношениям лидеров государств. В феврале Александр Лукашенко посещал Узбекистан с официальным визитом, результатом которого стало подписание дорожной карты сотрудничества, рассчитанной до 2025 года. В нее вошла сотня проектов более чем на миллиард долларов. Речь не только об экспортных поставках, но и создании совместных производств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, что у нас времени нет, чтобы куда-то отступать, да и не нужно. Мы готовы для того, чтобы выполнить, сыграть свою роль. Надеюсь, что и Узбекистан приложит максимум усилий. Особое внимание прошу вас обратить на создание совместных предприятий, о которых мы договаривались, о БелАЗе и так далее. Давайте будем предметно в этом направлении работать, мы в этом заинтересованы. У нас есть что предложить Узбекистану, об этом очень много говорили. И думаю, будучи здесь в Беларуси, если вы захотите посмотреть какие-то наши предприятия – пожалуйста, мы организуем вам в любое время посещение любого предприятия на территории Беларуси. Чтобы вы могли убедиться, что его продукция приемлема для применения в Узбекистане. Хочу, чтобы вы понимали, Беларусь всегда была настроена дружески, по-братски к Узбекистану и узбекскому народу. Вы можете не сомневаться, что так будет всегда.