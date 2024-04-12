Марина Василевская собирается продолжить работать на благо Беларуси в космической сфере

Международный день космонавтики отмечают 12 апреля в мире. По праву космической державой называет себя и Беларусь. В отрасли наша страна сделала большие и важные шаги. От выхода в 2012 году первого белорусского спутника на орбиту до первого полета космонавта суверенной Беларуси на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитывая, что космонавты сейчас проходят постполетную реабилитацию, главы государств долго их не задерживали, все же их активность нетипичная для недели после возвращения на Землю, надо понимать, но и полет этот тоже особенный. Все все понимают. Теперь вопросы больше о будущем.