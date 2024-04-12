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Марина Василевская собирается продолжить работать на благо Беларуси в космической сфере

12 апреля 2024 19:39
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Международный день космонавтики отмечают 12 апреля в мире. По праву космической державой называет себя и Беларусь. В отрасли наша страна сделала большие и важные шаги. От выхода в 2012 году первого белорусского спутника на орбиту до первого полета космонавта суверенной Беларуси на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитывая, что космонавты сейчас проходят постполетную реабилитацию, главы государств долго их не задерживали, все же их активность нетипичная для недели после возвращения на Землю, надо понимать, но и полет этот тоже особенный. Все все понимают. Теперь вопросы больше о будущем.

Марина Василевская собирается продолжить работать на благо Беларуси в космической сфере-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
Планируете принимать участие в отборе?

Марина Василевская собирается продолжить работать на благо Беларуси в космической сфере-4

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
Сейчас пока не могу ответить на этот вопрос. Мы сейчас пройдем реабилитацию, поднимем свои силы на высший уровень. И, конечно же, хотим работать на благо нашей страны в космической сфере. А там, как будет, посмотрим.

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# Белорусские космонавты # общество # Алена Сырова # Марина Василевская

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