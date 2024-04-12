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Стеклозавод «Неман» передал фонду Талая 200 колб для проекта «Живая память благодарных поколений»

12 апреля 2024 19:35
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С любовью из Березовки для проекта, который сохраняет память о Великой Победе. Белорусская стекольная компания передала 200 колб ручной работы благотворительному фонду Алексея Талая. Изделия станут копилками для сбора монет в России в рамках всесоюзной акции «Живая память благодарных поколений». К проекту с особым смыслом уже присоединились тысячи белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стеклозавод «Неман» передал фонду Талая 200 колб для проекта «Живая память благодарных поколений»-1

Из сплава монет отливают памятники. Первый открыли два года назад в Минске на День Независимости, в этом июле такой же установят в Бресте в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, на 2025 год открытие намечено в Москве.

Копилка гордости, которая объединяет поколения и народы, – репортаж Галины Буро.

Кварцевый песок, белила, мел, осветлители – такая смесь при температуре в печи 1400 градусов по Цельсию превращается в огненное стекло. Дальше дело за выдувальщиками.

Стеклозавод «Неман» передал фонду Талая 200 колб для проекта «Живая память благодарных поколений»-4

Галина Буро, корреспондент:
С помощью такой трубки происходит процесс выдувания стекла. Кстати, она достаточно тяжелая. На этот процесс у выдувальщика есть всего полторы минуты. И нет права на ошибку, так как стекло застынет и в дальнейшем будет непригодно для изготовления изделий.

Под давлением воздуха раскаленное стекло обретает форму 40-сантиметровой колбы с диаметром 15 сантиметров. Такие изделия сложны в исполнении, потому изготовление поручили опытной бригаде под руководством потомственного выдувальщика Владимира Кисляка.

Стеклозавод «Неман» передал фонду Талая 200 колб для проекта «Живая память благодарных поколений»-7

Владимир Кисляк, выдувальщик стеклоизделий стеклозавода «Неман»:
Пять человек: два выдувальщика, повертальщик, формодержатель и относчик. Нужно смотреть, чтобы было аккуратно распределено стекло, потому что будет кривая. Поэтому нужно стараться, чтобы все было аккуратно, ровненько.

Обжиг готового изделия, полтора часа на естественное остывание, отрез с помощью алмазного инструмента и шлифовка. Каждая колба уникальна, ведь это ручной труд от начала до конца. 200 эксклюзивных изделий – именно столько стеклянных копилок для монет стеклозавод в Березовке изготовил за два дня для проекта под шефством благотворительного фонда Алексея Талая.

Стеклозавод «Неман» передал фонду Талая 200 колб для проекта «Живая память благодарных поколений»-10

Сергей Игнатчик, заместитель директора стеклозавода «Неман»:
Оговаривались особые условия, что будет опускаться монета: чтобы оно было не тонкостенное, чтобы толстостенное, чтобы прочное было. Наши выдувальщики, мастера нашего завода и вообще наша компания – все будут рады видеть частичку нашего труда.

Подробности смотрите в видео.

# Предприятия Беларуси # общество # Галина Буро

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