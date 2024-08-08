Никогда не делайте этого – какую ошибку совершают родители в воспитании ребёнка?

Август всегда приходит внезапно. Вроде бы до школы еще есть время, но уже пора морально настраиваться на учебу. Ни для кого не секрет, что чем больше мы отдыхаем, тем сложнее вливаться в рабочий ритм. Начинаются ранние подъемы, контрольные работы, домашние задания, уроки, оценки и кружки. О том, как подготовить школьника к сентябрю, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Денис Северов, магистр психологии:
Одна из самых больших ошибок, которую может допустить родитель в отношении своего ребенка – это говорить, что он должен делать. Особенно в таком повелительном формате, что ты должен или должна меня слушаться. Никогда не делайте этого, иначе вы полностью потеряете контакт со своим ребенком.
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