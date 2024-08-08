Солнечная сторона – каким должно быть рабочее место школьника?

Август всегда приходит внезапно. Вроде бы до школы еще есть время, но уже пора морально настраиваться на учебу. Ни для кого не секрет, что чем больше мы отдыхаем, тем сложнее вливаться в рабочий ритм. Начинаются ранние подъемы, контрольные работы, домашние задания, уроки, оценки и кружки. О том, как подготовить школьника к сентябрю, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Гайдукевич, дизайнер, энерготерапевт:

Цвет влияет, конечно же, который окружает ребенка в его комнате. Здесь зависит от темперамента ребенка. Потому что если это ребенок очень бойкий, активный, цвета в комнате должны быть те, которые будут его немножко успокаивать и настраивать на рабочий лад. Как минимум я бы делала в этот цвет отдельно его рабочую зону. То есть рабочая зона, конечно же, должна быть отдельной и выделенной для ребенка.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Какая цветовая гамма должна быть, какие цвета выбрать рабочей зоны?

Наталья Гайдукевич:

Если ребенка нужно немножко успокоить и утихомирить, я бы выбирала какие-то, может быть, синие оттенки либо зеленые, в зависимости от того, насколько это солнечная сторона. Если солнца много светит в окошко, значит, выбираем холодные оттенки синие глубокие. Если холодная сторона северная, значит, зеленые оттенки. Если ребенка нужно, наоборот, взбодрить, чтобы он проснулся, когда садиться за рабочее место, тогда можно выбрать желтые, оранжевые. Максимально приглушенные, чтобы это не напрягало, опять же ребенка настраивало на рабочий лад.

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