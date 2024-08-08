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Уехавший в Беларусь поляк: в политике ЕС нет места национальным интересам польского народа!

08 августа 2024 20:15
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В политике Евросоюза нет места национальным интересам польского народа. Такое мнение нашим коллегам с телеканала «Беларусь 1» высказал инженер в области микроэлектроники, который уехал из Польши по политическим мотивам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодого человека возмущает внутренняя и внешняя политика властей республики, где невозможно развитие общества с укреплением традиционных нравственных ценностей. Как отметил герой интервью, в Польше крайне мало правды о белорусском государстве. И это еще одно подтверждение тому, что западная пропаганда накачивает европейское общество заведомо лживой информацией, создавая напряженность между странами и народами. О том, как выстраивает свой политический курс Варшава и кто за этим стоит, переехавший в Беларусь поляк рассказал открыто.

Уехавший в Беларусь поляк: в политике ЕС нет места национальным интересам польского народа!-1

Бартоломей Гжелец, переехал из Польши в Беларусь:
С политикой руководства моей страны я не согласен. Выступаю за то, чтобы мы, славяне, дружили, чтобы мы совместно продвигали какие-то проекты, сотрудничали в экономике и во всех направлениях. Мы сегодня под влиянием западных спецслужб, конкретно немецких, Великобритании и американских. Так что у нас нет собственной политики на восток.

В интервью поляк дает оценку действиям властей, приводит примеры насаждения чуждых идеалов и ценностей польскому народу, размышляет о миграционной политике, а также выражает свои впечатления о нашей стране.

# Международная политика # общество

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