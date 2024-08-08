В политике Евросоюза нет места национальным интересам польского народа. Такое мнение нашим коллегам с телеканала «Беларусь 1» высказал инженер в области микроэлектроники, который уехал из Польши по политическим мотивам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодого человека возмущает внутренняя и внешняя политика властей республики, где невозможно развитие общества с укреплением традиционных нравственных ценностей. Как отметил герой интервью, в Польше крайне мало правды о белорусском государстве. И это еще одно подтверждение тому, что западная пропаганда накачивает европейское общество заведомо лживой информацией, создавая напряженность между странами и народами. О том, как выстраивает свой политический курс Варшава и кто за этим стоит, переехавший в Беларусь поляк рассказал открыто.