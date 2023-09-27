«Это весело, модно». Как жители Минска относятся к субботникам?

Все на субботник – этот призыв всегда актуален в Беларуси, потому что мы любим, когда чисто, нам нравится все делать вместе. И мы все заинтересованы в том, чтобы был благоустроен каждый сквер и двор. В программе «Большой город» на СТВ о месячнике по наведению порядка и о том, какие подарки минчанам делают городские власти, коммунальные службы и сами жители в виде зон отдыха и цветников. Екатерина Забенько, СТВ:

Мария Анатольевна, каждый год мы с вами весной и осенью встречаемся и обсуждаем как раз таки благоустройство и наведение порядка. Это уже не просто коммунальный вопрос, а настоящая городская традиция. Как все пройдет в этом году, учитывая, что наверняка подключатся многочисленные минчане?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Наши мероприятия по наведению порядка и благоустройству уже давно стали доброй городской традицией. Совместные усилия предприятий ЖКХ и жителей направлены на то, чтобы привести наш город в порядок перед зимним периодом, и, конечно, сделать еще его краше. С 18 сентября распоряжением председателя Мингорисполкома в Минске объявлено мероприятие по наведению порядка и благоустройства города Минска. Мы будем благоустраивать территории, мы будем очищать чердаки и подвалы жилых домов, мы будем вывозить мусор, мы будем ремонтировать детское оборудование, а также малые архитектурные формы. Кульминацией станет озеленение наших территорий. В этом году мы планируем в осенний период высадить порядка 3 тысяч деревьев. И, конечно, основной акцент будет сделан на кусты, которые будут высаживаться на дворовых территориях. Их количество будет составлять порядка 20 тысяч. Екатерина Забенько:

Не только дворовые территории. Вы сами отметили, что около предприятий тоже станет чище. Может быть, кто-то и проявит креатив. Я знаю, что предприятия подошли к этому вопросу ответственно и будут приглашать своих сотрудников и просто минчан. Какие способы вовлечения, как заманивают? Марина Толстик:

В системе ЖКХ всеми предприятиями, которые участвуют в наведении порядка, создаются различные конкурсы. Придумываются различные мероприятия в части привлечения людей. Конечно, мы основной акцент делаем на наших детей. В виде чаепития мы завершаем наше мероприятие по субботам. Но я думаю, что это нашим жителям нравится. Каждую субботу в своем стиле, в стиле креативного подхода, я думаю, что это продолжится на протяжении всего нашего месячника по наведению порядка.

Екатерина Забенько:

Действительно, субботники – это то мероприятие, на котором можно встретить и артиста с лопатой, и чиновника, и учителя. С каким настроением и охотно ли выходят минчане на такие праздники? Марина Толстик:

Я скажу за тех людей, которые принимают участие в наведении порядка, всегда видятся положительные эмоции. Всегда люди приходят как на праздник. У людей всегда хорошее настроение, и они приходят не только сами, а также берут с собой детей. Можно сказать, что челлендж у нас проводится в части того, чтобы привести город перед зимним периодом в более надлежащее состояние. Екатерина Забенько:

Еще больше сплотиться. У нас Год мира и созидания, не будем забывать. Как налажена информационная работа – это либо внутридомовые чаты какие-то, либо это все-таки Telegram-канал столичного ЖКХ? Марина Толстик:

Мы используем различные методы, различные способы. Широкая информационная работа проводится в части привлечения людей. Вы правильно отметили, это Telegram-каналы, это дворовые Viber-чаты, это официальные сайты предприятий ЖКХ – везде максимально размещаем информацию. От стандартных способов мы тоже не уходим. Конечно, вся информация дублируется на подъездах, при входах в подъезды, на досках информирования. То есть максимально всевозможные способы для различных категорий граждан используются в части привлечения к мероприятиям по наведению порядка.

Екатерина Забенько:

Я тут заглянула в Telegram-канал столичного ЖКХ и попыталась запомнить то количество конкурсов, которые проводятся для минчан, чтобы им было интереснее и продуктивнее принимать участие в месячниках, субботниках: «Лучшая дворовая территория», «Образцовый подъезд», «Лучшее цветочное оформление», помимо того же «Зеленого двора», который стал максимально популярным, – действительно ли все эти конкурсы проводятся в таком количестве, во всех участвуют люди? Марина Толстик:

Минчане очень любят данные конкурсы и очень активно принимают участие. Самым полюбившимся, наверное, конкурсом является «Лучший двор». В номинации «Лучший двор» победил Первомайский район, а также житель Фрунзенского района, который получил официальное звание «Минчанин года». Очень интересный конкурс, я хотела бы тоже обратить внимание, – это конкурс «Лучший подъезд». Жители Первомайского района создали композицию в виде картин из «Беларусьфильма», из фильмов, которые были в прошлые годы очень популярными. Екатерина Забенько:

КОТОС – это то самое объединение, представители которого никогда не останавливаются на достигнутом. Действительно, вас не нужно заставлять ничего делать. Вы самоорганизованы, являетесь примером для многих, но, тем не менее есть то, что стимулирует по-настоящему – это смотр-конкурс на лучшую организацию работы. Результаты уже известны. Как проходил конкурс, расскажите.

Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ № 1 Советского района Минска»:

Конкурс проходил в очень плотной борьбе. Класс участников растет с каждым годом. Это радует. В этом году победил КОТОС № 42 Советского района. И скажу, что заслуженная победа. Ребята очень хорошо подошли, обдумали все. Симбиоз старшего поколения и креативных идей молодежи дал результат. Екатерина Забенько:

Мы видели, как проходили эти смотр-конкурсы. Приезжала комиссия, максимально творчески все проходило. Танцевали дети, угощали пирогами. Это было, наверное, настоящее событие для тех людей, которые проводили презентацию, для тех, кто приехал на это посмотреть.