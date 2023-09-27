Делегация из Уфы посетила предприятие МАЗ. О чём договаривались?

Столичные промышленные предприятия наращивают взаимодействие с российскими партнерами. Особый акцент – на промкооперацию. О реализации договоренностей и планах на перспективу речь шла на площадках Минского автомобильного завода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Предприятие посетила делегация Республики Башкортостан. Деловые связи между Минским автозаводом и уфимскими компаниями налажены давно и в последнее время активизировались. Благодаря дилерскому центру МАЗа, который открыли в 2022 году в Уфе, растут продажи наших машин. Организовано и совместное производство техники из белорусских машинокомплектов. До конца года планируют выпустить порядка 230 троллейбусов.

Олег Смолянко, заместитель начальника управления продаж пассажирской техники Минского автомобильного завода:

Сотрудничество с регионами Российской Федерации для МАЗ всегда было важно, так как это позволяет нам получать новые рынки сбыта, развивать линейку продукции. В настоящее время в Уфе у нас действует площадка по сборке троллейбусов из машинокомплектов МАЗ. В следующем году мы планируем уже перейти к следующей стадии сотрудничества и собрать там полноценный троллейбус МАЗ.

Олег Котов, глава администрации Ленинского района городского округа города Уфа Республики Башкортостан (Россия):

МАЗ – это надежная техника. Для нас она важна. Конечно, как главу района меня волнует обеспечение наших предприятий коммунальной техникой, что как раз в Минске автомобильный завод и выпускает. То есть заключить какие-то дополнительные соглашения, наработать опыт и, конечно же, сотрудничать.