«Всё прописано достаточно понятно». В Гродно прошло обсуждение проекта Конституции с участием Юрия Караева

Новости Беларуси. Каждый белорус, обладающий избирательным правом, должен понимать суть всех изменений, отраженных в проекте обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому разъяснительная работа продолжается. 1 февраля к обсуждению документа присоединились работники нефтеперерабатывающего предприятия в Гродно. На встречу с коллективом приехал помощник Президента по региону Юрий Караев.

В зале не только специалисты центрального офиса, на связь в режиме онлайн вышли сотрудники филиалов. Много вопросов вызвал пункт о придании конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию – какими полномочиями будут наделены делегаты и почему именно сейчас предлагается пересмотреть статус ВНС?

Говорили также о белорусском менталитете, который нашел отражение в обновленной редакции Основного закона – о сохранении исторической памяти, патриотическом и духовно-нравственном воспитании.

Вадим Худык, директор предприятия по обеспечению нефтепродуктами Гродненской области:

Все прописано достаточно понятно, объективно и затрагивает именно те моменты, которые важны для каждого гражданина нашей страны. Это и социальная защищенность, это и забота социального государства о здоровье каждого гражданина.

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:

В каждом коллективе, в каждой категории или корпорации людей разные вопросы кого-то волнуют. У военных пенсионеров, они сразу обратили внимание, допустим, на вопрос – не будет очень оперативно, если посылать ли военнослужащих за границу будет решать не Президент, а какой-то другой орган, давайте это оставим у Президента.