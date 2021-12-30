«Нам очень приятно». Олег Белоконев поздравил воспитанников дома семейного типа в Старых Дорогах с Новым годом

Новости Беларуси. 30 декабря парламентарий Олег Белоконев поддержал благотворительный марафон «Наши дети» и отправился к воспитанникам дома семейного типа в Старых Дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 30 декабря парламентарий Олег Белоконев поддержал благотворительный марафон «Наши дети» и отправился к воспитанникам дома семейного типа в Старых Дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята, проживающие в этой семье, в письме Деду Морозу просили новую стиральную машину для семьи. И добрый волшебник сегодня исполнил их желание. Кроме техники, детей также порадовали сладкими подарками.
Максим Масаковский, воспитанник детского дома семейного типа:
Праздник Новый год, и я всегда хочу, чтобы у меня всегда была эта машинка. Самая любимая. Я всегда о ней мечтал.
Наталья Гудковская, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
У нас двое деток, которое прожили у нас только четыре месяца, и это для них первый Новый год, так что им это все вообще вновую и они настолько этому рады. И, конечно, заряд бодрости, все это они получают, и на следующий год они ждут этого с нетерпением. Они знают, что такое Новый год, и волшебники придут, и Дед Мороз придет с подарками. Так что ждут с удовольствием. Даже мы, взрослые, ждем гостей. Нам очень приятно.
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Уже более 40 детей прошли через этот дом. Какой порядок везде, насколько дети ухожены и так далее. Конечно, им приятно получить перед Новым годом не только сладкие подарки, но и какие-то машинки на пульте управления. Ну и стиральная машина. Каждая семья понимает, что такое стиральная машина в доме. Безусловно, это подарки не лично от меня. Это и коммерсанты, которые работают здесь.
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