«Нам очень приятно». Олег Белоконев поздравил воспитанников дома семейного типа в Старых Дорогах с Новым годом

Ребята, проживающие в этой семье, в письме Деду Морозу просили новую стиральную машину для семьи. И добрый волшебник сегодня исполнил их желание. Кроме техники, детей также порадовали сладкими подарками.

Максим Масаковский, воспитанник детского дома семейного типа: Праздник Новый год, и я всегда хочу, чтобы у меня всегда была эта машинка. Самая любимая. Я всегда о ней мечтал.

Наталья Гудковская, родитель-воспитатель детского дома семейного типа: У нас двое деток, которое прожили у нас только четыре месяца, и это для них первый Новый год, так что им это все вообще вновую и они настолько этому рады. И, конечно, заряд бодрости, все это они получают, и на следующий год они ждут этого с нетерпением. Они знают, что такое Новый год, и волшебники придут, и Дед Мороз придет с подарками. Так что ждут с удовольствием. Даже мы, взрослые, ждем гостей. Нам очень приятно.

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Уже более 40 детей прошли через этот дом. Какой порядок везде, насколько дети ухожены и так далее. Конечно, им приятно получить перед Новым годом не только сладкие подарки, но и какие-то машинки на пульте управления. Ну и стиральная машина. Каждая семья понимает, что такое стиральная машина в доме. Безусловно, это подарки не лично от меня. Это и коммерсанты, которые работают здесь.

Акция «Наши дети», наполненная добром, теплыми улыбками и искренним желанием помочь, продолжается. Как признаются сами ее участники, это одна из лучших возможностей вырастить не одно поколение неравнодушных белорусов, готовых в сложных ситуациях прийти на помощь.