Олег Белоконев: в прошлом году в Новый год желали в основном здоровья. В этом ключевые слова будут, чтобы был мир

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

К большому сожалению, не все радуются, что наша страна спокойная, что у нас мир. Та обстановка, которая складывается сейчас вокруг государственной границы Союзного государства, к сожалению, достаточно напряженная и сложная. Уже пять пакетов санкций, готовится шестой пакет санкций. Наш глава государства неоднократно об этом говорил. И в прошлом году, если в поздравлении к Новому году у нас звучали слова «здоровья, чтобы люди не болели» и так далее, то в этом году, безусловно, основные, ключевые слова будут, чтобы был мир. Будет мир, будет тогда и здоровье, и будем мы хорошо жить и наша страна.

Я рад, что наше государство не пошло по пути, не получилась цветная революция, как в Грузии, Молдове, Ливии, Украине. Может быть, не все пока это понимают, но придет время, придет осознание. Но наша толерантность и сила белорусского народа – в единстве.