Бактерицидный облучатель появился в центре гигиены и эпидемиологии в Старых Дорогах. Медиков поддержали парламентарии

Новости Беларуси. Бактерицидный облучатель появился в центре гигиены и эпидемиологии в Старых Дорогах. О том, что здесь нужен рециркулятор, узнали парламентарии и решили поддержать местных медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 декабря с приятной миссией сюда отправился депутат Олег Белоконев.
В Старых Дорогах сейчас большое внимание уделяют иммунизации – вакцинировалась уже половина населения. Больше всего – на промышленных предприятиях и в организациях АПК. А с начала декабря в привычную кампанию снова включились в инфекционном отделении и возобновили оказание плановой медицинской помощи.
Александр Дубовик, исполняющий обязанности главного врача Стародорожского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Бактерицидный облучатель нам очень был необходим в связи с тем, что к нам приходит большое количество людей, и наши сотрудники, несмотря на то, что у нас 100 % вакцинировано сотрудников, тем не менее у них каждый день происходят контакты с посетителями. И мы как учреждение здравоохранения, конечно, сталкиваемся с расследованием случаев инфекционных заболеваний. Поэтому контингент, который к нам приходит, тоже может быть носителем коронавирусной инфекции. И в связи с этим в перерывах, в обеденное время либо в другие регламентированные перерывы, мы будем включать данный бактерицидный излучатель для того, чтобы обеззаразить воздушную среду.