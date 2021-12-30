Бактерицидный облучатель появился в центре гигиены и эпидемиологии в Старых Дорогах. Медиков поддержали парламентарии

Александр Дубовик, исполняющий обязанности главного врача Стародорожского районного центра гигиены и эпидемиологии:

Бактерицидный облучатель нам очень был необходим в связи с тем, что к нам приходит большое количество людей, и наши сотрудники, несмотря на то, что у нас 100 % вакцинировано сотрудников, тем не менее у них каждый день происходят контакты с посетителями. И мы как учреждение здравоохранения, конечно, сталкиваемся с расследованием случаев инфекционных заболеваний. Поэтому контингент, который к нам приходит, тоже может быть носителем коронавирусной инфекции. И в связи с этим в перерывах, в обеденное время либо в другие регламентированные перерывы, мы будем включать данный бактерицидный излучатель для того, чтобы обеззаразить воздушную среду.