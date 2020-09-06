Как вас могут обмануть в интернете? Рассказываем на конкретных примерах

Новости Беларуси. Ранее мы как-то рассказывали про различные мошеннические схемы. В одной из таких вам звонили по телефону, говорили про неожиданный выигрыш подарка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но чтобы его получить, нужно сходить на почту и заплатить за услуги перевода (подробности здесь). Символическую сумму – рублей 35. При цене «подарка» в 6 рублей.

Евгений Поболовец, СТВ:

На неделе сразу два сотрудника СТВ стали жертвами новой схемы мошенников. Оба решили продать ненужные вещи на одной из известных в Беларуси площадок объявлений в интернете. С ними связывалась девушка, предложила оформить доставку через сайт – такая действительно существует. Когда мои коллеги согласились, им прислали специальную форму. Ее нужно было заполнить. Как только они все сделали и нажали «ok», мошенники получили доступ к кредитной карте и списали с нее все деньги под видом обычного перевода. Продолжит Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

На онлайн-покупки сегодня, кажется, подсел весь мир. Но в виртуальные шоп-центры подтянулись как покупатели, продавцы, так и мошенники, которые быстро смекнули, что обманывать куда проще, прикрываясь интернет-прилавком.

Доброй ночи! Кожанка еще продается у вас?

А вот и сценарий до боли распространенной истории. Что называется, основано на реальных событиях. Покупатель – некая Виктория. Любезно интересуется, иногда чересчур настойчиво, но вроде убедительно. Итог: куртка вроде нашла нового хозяина. Однако тут всплывает одно но…

И начинается самое интересное. Сайт визуально не отличишь от уже успевшего заслужить кредит доверия. Какие могут быть сомнения? Вот и указано, дескать, покупатель оплатил заказ, данные все свои внес. Дело за малым – кнопочка «получить средства». Только дальше все развивается по иному сценарию. Вы вносите данные карты, и вуаля – мгновение, а баланс не то, чтобы не пополнили – свели к нулю. Ну ладно, щедрые обманщики пару рублей все же оставили. При этом новый хозяин вещи по-прежнему активен.

А потом разводит руками, советует обратиться в поддержку и уходит по-английски.

На том конце провода – автоответчик. Ловкость слов и никакого мошенничества. Вы словно перевели деньги своей знакомой – с карты на карту. Кстати, указанное ФИО мы, конечно, проверили. В соцсетях нашли Викторию Сергеевну – живет в Одессе, как раз и писала с украинского номера. Мы позвонили и по адресу, который она указала на сайте доставки, – город Бобруйск.

Бесполезно, мне кажется. Там тоже в ответ тишина. Так было и в истории Влада, который продавал свой ноутбук. Любопытно, но факт: почти всегда мошенник представляется девушкой. В этой истории некая Олександра.

Владислав Кунейко:

«Привет-привет, давай купим твой ноутбук. Он нормальный?» Я такой: «Ну, приходи, посмотри». Мне такие: «Мы будем через неделю только в Минске, давай мы тебе перечислим предоплату. Ты его не продавай». Я говорю: «Да, конечно, без проблем». «Скидывай карточку». Я скидываю карточку, и мне приходит ссылка. «Вот ссылка с банкинга, проверяй». Конечно же, я перешел по этой ссылке, эта ссылка переходит в кабинет банкинга. Через пять минут у меня все деньги с карточки списываются, остается только 1,5 рубля. Сумма была 913 рублей 86 копеек. Ноутбук я продавал за полторы тысячи.

Сама торговая площадка в этой ситуации тоже бессильна. В своем ответе добавляет, что стоит быть бдительным в дальнейшем. Перевод общения в мессенджеры под любым предлогом или истории из разряда «а я отсутствую в стране» или «очень занята сейчас, но предоплату прямо сейчас пришлю» – все это должно как минимум насторожить.

Если раньше акцент был на выпрашивании данных карты, то сейчас нужно заставить как можно скорее перейти по фишинговой ссылке. Деньги на ветер – так называется инцидент и в семье Мычко, только уже немного из другой оперы.

Алеся Мычко:

Муж увидел рекламу в браузере. Реклама была о том, что по акции видеорегистратор с четырьмя камерами всего лишь за 99 рублей. Предложение довольно заманчивое. И я говорю мужу: «Покупай тогда, заказывай». Мы заказали видеорегистратор, нам пришла чудо-вещь с одной камерой и с чудо-утяжелителем для добавки веса к посылке. Распаковать посылку и посмотреть содержимое можно только после оплаты. Деньги, к сожалению, вернуть уже нельзя.