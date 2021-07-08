«Маргарита Левчук всё мечтает». Известный журналист СТВ рассказал о личной жизни

Григорий Азаренок, СТВ:

Я думаю, у всех у нас рушились какие-то отношения в связи с этими событиями. Я вам даже больше скажу, мне врали в лицо. Довольно близкий человек: «Моего знакомого изнасиловали». Я психанул, потому что был на Окрестина, я знаю, я общался с милиционерами. Я психанул: «Давай его сюда, я его приведу в студию СТВ, пробью это интервью, он расскажет, мы найдем того милиционера». Этого знакомого не оказалось. Я говорю: «Я тебя знаю много лет, зачем ты мне это сказала?» Вот так психоз подействовал на людей, что просто откровенно врать знакомому человеку. Зачем?

Марат Марков:

А наоборот? Пытались познакомиться на волне известности?

Григорий Азаренок:

Маргарита Левчук все мечтает, насколько я знаю. Но ей для начала надо приехать в Беларусь, ответить по закону, а там дальше я готов приехать и снять сюжет о ее условиях содержания.

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