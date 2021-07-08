За что Григорий Азарёнок получил несколько административок?

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Правда ли, что у вас у самого есть административные взыскания?
Григорий Азаренок, СТВ:
Да. Опять же, Гоголь писал: «Какой русский не любит быстрой езды», а я перефразирую: какой студент не любит проехать две остановки бесплатно? Эти пять или шесть административок за безбилетный проезд кочуют из папки в папку.
Марат Марков:
Со студенческих лет?
Григорий Азаренок:
Да. Мне так всегда смешно: то ли награда была, то ли в армию брали, еще что-то, вроде уже солидный человек, телеведущий, еще что-то. И смотрят: пять административок за безбилетный проезд. Все так смеются. Я говорю: ну, виноват я, «Минсктрансу» все компенсировал, все штрафы заплатил. Почему я попадался? Потому что надо вовремя выскочить, когда ты студент, а я зачитаюсь в книжку и все. Потом поднимаю глаза – ваш билетик, пожалуйста.
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