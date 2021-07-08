За что Григорий Азарёнок получил несколько административок?

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Правда ли, что у вас у самого есть административные взыскания?

Григорий Азаренок, СТВ:

Да. Опять же, Гоголь писал: «Какой русский не любит быстрой езды», а я перефразирую: какой студент не любит проехать две остановки бесплатно? Эти пять или шесть административок за безбилетный проезд кочуют из папки в папку.