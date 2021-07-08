«Плюнет и скажет: я не пойду завтра на работу». Азарёнок объяснил жёсткие высказывания в эфире

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Вы производите двойственное впечатление. С одной стороны, очень жесткая риторика, многие обвиняют вас в этой риторике. С другой стороны, я вижу, что начитанность и образованность налицо. В хорошей литературе разные же были и есть формы: и пошлость Миллера, и скандальность Буковски. Вами выбран достаточно прямой, плакатный стиль.

Григорий Азаренок, СТВ:

Тут в первую очередь приходит Маяковский.

Марат Марков:

Хорошо, тогда на какую аудиторию?

Григорий Азаренок:

Этот вопрос в литературе описан очень давно. Знаменитый спор Есенина и Маяковского: кто божья дудка, а кто горлопан. Должны быть разные. Моя аудитория? Я всегда себе задаю вопрос: ведь можно пытаться найти их логику, пытаться понять их? Но я представляю омоновца, который приехал, разгонял всю эту сволочь, получал бутылкой по голове, деревяшкой какой-нибудь. Он получает эти письма, оскорбления, угрозы, как расчленят и изнасилуют его жену. И вот он приходит домой, а по телевизору: а давайте мы их поймем, их послушаем. Он плюнет и скажет: я не пойду завтра на работу. Вот у меня такой образ всегда стоит. Поэтому для них очень важна была позиция Президента. Это классический пример, «Беркут» мог разогнать Майдан за два дня.

Марат Марков:

Если бы приказ был.

Григорий Азаренок:

Да. И верхушка, и генералы: шаг вперед – два шага назад.

Марат Марков:

Там было предательство, очевидное предательство. Как раз предательство элит.