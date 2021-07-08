«Плюнет и скажет: я не пойду завтра на работу». Азарёнок объяснил жёсткие высказывания в эфире

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Вы производите двойственное впечатление. С одной стороны, очень жесткая риторика, многие обвиняют вас в этой риторике. С другой стороны, я вижу, что начитанность и образованность налицо. В хорошей литературе разные же были и есть формы: и пошлость Миллера, и скандальность Буковски. Вами выбран достаточно прямой, плакатный стиль.
Григорий Азаренок, СТВ:
Тут в первую очередь приходит Маяковский.
Марат Марков:
Хорошо, тогда на какую аудиторию?
Григорий Азаренок:
Этот вопрос в литературе описан очень давно. Знаменитый спор Есенина и Маяковского: кто божья дудка, а кто горлопан. Должны быть разные. Моя аудитория? Я всегда себе задаю вопрос: ведь можно пытаться найти их логику, пытаться понять их? Но я представляю омоновца, который приехал, разгонял всю эту сволочь, получал бутылкой по голове, деревяшкой какой-нибудь. Он получает эти письма, оскорбления, угрозы, как расчленят и изнасилуют его жену. И вот он приходит домой, а по телевизору: а давайте мы их поймем, их послушаем. Он плюнет и скажет: я не пойду завтра на работу. Вот у меня такой образ всегда стоит. Поэтому для них очень важна была позиция Президента. Это классический пример, «Беркут» мог разогнать Майдан за два дня.
Марат Марков:
Если бы приказ был.
Григорий Азаренок:
Да. И верхушка, и генералы: шаг вперед – два шага назад.
Марат Марков:
Там было предательство, очевидное предательство. Как раз предательство элит.
Григорий Азаренок:
У нас этого не произошло. Поэтому для них очень важны и позиция Президента, и понимание. Я не хочу сказать, что я работаю для омоновцев, для милиции, для СОБРа. Надо понимать, что пишут гадости, оскорбления те, кто нас не видят, не знают, не понимают. Нормальные люди не будут этим заниматься, они даже хорошего, может быть, не напишут, потому что это вообще неприлично – писать незнакомому человеку.
Марат Марков:
Подавляющее большинство именно так и поступает – никак не реагирует.
Григорий Азаренок:
Да, но мне часто очень неловко, заносило меня и на автопробеги, и на прогосударственные мероприятия – сколько люди говорят хорошего, сколько благодарят, обнимают. Последнее было на День Независимости. Я благодарю тех людей, которых я тогда встретил, спасибо огромное, потому что это такой заряд позитива и того, что ты все делаешь правильно.
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